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古坑野溪威力大毀邊坡 張嘉郡找中央會勘投3700萬治洪

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
立委張嘉郡日前邀集經濟部水保署人員至古坑鄉觀音山橋上游及斗六市朝龍宮會勘，規畫投入3700萬元整建改善2案。記者陳苡葳／翻攝
立委張嘉郡日前邀集經濟部水保署人員至古坑鄉觀音山橋上游及斗六市朝龍宮會勘，規畫投入3700萬元整建改善2案。記者陳苡葳／翻攝

雲林古坑鄉觀音山橋上游野溪長期沖刷邊坡，造成壩頭崩塌；另斗六市地方信仰中心朝龍宮香火鼎盛，但廟埕廣場卻長達數十年未整修，地面斑駁，且有嚴重高低落差，周邊環境更因此變得髒亂，民眾憂心恐有安全疑慮，立委張嘉郡獲報前往會勘，她今指出，已併同2案向水土保持署爭取3700萬元進行整建改善，近期完成工程發包後即開始施作。

張嘉郡表示，近年來極端氣候頻繁，造成土砂沖刷及淤積，引發下游大規模災害，她日前與水保署分署長傅桂霖至古坑鄉觀音山橋上游會勘，發現一旁山坡地長期遭野溪沖刷，壩頭出現崩塌情形。

為避免土砂災害造成主流阻塞及影響排洪，水保署計畫投入3200萬元整治，張嘉郡說，此案分三期施作全流域系統性治理，發包後近月就會動工，也會請縣政府每年編列預算進行常態性治理，保障民眾生命財產安全。

另，斗六市民陳情指朝龍宮廟埕廣場長期以來是居民晨起、黃昏聚會休閒場所，各地香客也時常前來參拜，但因年久失修，地面凹凸不平，不僅造成行人腳步踉蹌，車輛也必須小心翼翼通行，形成行動上極大不便，且已影響周邊環境。張嘉郡今天說，此案已列農村再生計畫，投入500萬元整建廟埕廣場，並綠美化周圍空間。

雲林古坑鄉觀音山橋上游野溪長期沖刷邊坡，造成壩頭崩塌。記者陳苡葳／翻攝
雲林古坑鄉觀音山橋上游野溪長期沖刷邊坡，造成壩頭崩塌。記者陳苡葳／翻攝

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