古坑野溪威力大毀邊坡 張嘉郡找中央會勘投3700萬治洪
雲林古坑鄉觀音山橋上游野溪長期沖刷邊坡，造成壩頭崩塌；另斗六市地方信仰中心朝龍宮香火鼎盛，但廟埕廣場卻長達數十年未整修，地面斑駁，且有嚴重高低落差，周邊環境更因此變得髒亂，民眾憂心恐有安全疑慮，立委張嘉郡獲報前往會勘，她今指出，已併同2案向水土保持署爭取3700萬元進行整建改善，近期完成工程發包後即開始施作。
張嘉郡表示，近年來極端氣候頻繁，造成土砂沖刷及淤積，引發下游大規模災害，她日前與水保署分署長傅桂霖至古坑鄉觀音山橋上游會勘，發現一旁山坡地長期遭野溪沖刷，壩頭出現崩塌情形。
為避免土砂災害造成主流阻塞及影響排洪，水保署計畫投入3200萬元整治，張嘉郡說，此案分三期施作全流域系統性治理，發包後近月就會動工，也會請縣政府每年編列預算進行常態性治理，保障民眾生命財產安全。
另，斗六市民陳情指朝龍宮廟埕廣場長期以來是居民晨起、黃昏聚會休閒場所，各地香客也時常前來參拜，但因年久失修，地面凹凸不平，不僅造成行人腳步踉蹌，車輛也必須小心翼翼通行，形成行動上極大不便，且已影響周邊環境。張嘉郡今天說，此案已列農村再生計畫，投入500萬元整建廟埕廣場，並綠美化周圍空間。
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