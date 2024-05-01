古坑野溪威力大毀邊坡 張嘉郡找中央會勘投3700萬治洪

雲林古坑鄉觀音山橋上游野溪長期沖刷邊坡，造成壩頭崩塌；另斗六市地方信仰中心朝龍宮香火鼎盛，但廟埕廣場卻長達數十年未整修，地面斑駁，且有嚴重高低落差，周邊環境更因此變得髒亂，民眾憂心恐有安全疑慮，立委張嘉郡獲報前往會勘，她今指出，已併同2案向水土保持署爭取3700萬元進行整建改善，近期完成工程發包後即開始施作。

張嘉郡表示，近年來極端氣候頻繁，造成土砂沖刷及淤積，引發下游大規模災害，她日前與水保署分署長傅桂霖至古坑鄉觀音山橋上游會勘，發現一旁山坡地長期遭野溪沖刷，壩頭出現崩塌情形。

為避免土砂災害造成主流阻塞及影響排洪，水保署計畫投入3200萬元整治，張嘉郡說，此案分三期施作全流域系統性治理，發包後近月就會動工，也會請縣政府每年編列預算進行常態性治理，保障民眾生命財產安全。