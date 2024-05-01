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台南正覺里 活動中心啟用

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南北區正覺里活動中心拆除重建歷時2年完工，昨舉行落成啟用典禮。記者萬于甄／攝影
台南北區正覺里活動中心拆除重建歷時2年完工，昨舉行落成啟用典禮。記者萬于甄／攝影

使用近40年的台南北區正覺里活動中心歷經2年重建完工，昨天啟用，市長黃偉哲說，還有35間活動中心興建或規畫設計中，目標一里一活動中心。有議員認為許多鄉里缺公有機關用地籌辦活動中心，一里一活動中心將面臨瓶頸；民政局表示，會通盤檢討，地方有需求會盡力協助興建。

民政局指出，台南全市37區共649里，由民政局列管的里活動中心共357座、區公所自行列管共116座、社區活動中心則有148座，總共約621座活動中心，目前仍有新營、永康等16區33里還沒有活動中心，未來會朝向與停車場、長照或托育中心或相關公共設施共同興建，達到區里都有活動中心的目標。

正覺里活動中心1984年建造，原建築水泥剝落嚴重，且無使用執照等，耗資2650萬元重建，黃偉哲及多名議員、里長參加落成啟用儀式，北區區公所說，此活動中心2022年起興建，未來1樓將作為里民集會活動使用，同時附設社區關懷據點，讓社區長者每周有5天可以到活動中心交誼共餐，2樓則由市府社會局維護管理，作為身心障礙者社區日間服務設施。

市議員沈震東說，台南仍有許多地方鄉里並無公有機關用地可籌辦活動中心，一里一活動中心目標未來恐遇到瓶頸，建議民政局要有長期通盤檢討與規畫，或利用多元創新的方式，才能達到目標。

台南 議員 黃偉哲

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