嘉縣改造圖書館 東石率先完工

嘉義縣18鄉鎮市立圖書館多已老舊，空間規畫不符合現代需求，縣長翁章梁多次在縣政會議時表達要改造，東石鄉公所率先申請，縣府補助200萬元、公所自籌90多萬元，增設無障礙樂齡閱讀區、親子閱讀室等，昨天完工啟用，成為首座完成改造。縣府表示，全新空間明亮寬敞，將陸續改造各鄉鎮市圖書館。

鄉長林俊雄說，東石鄉立圖書館2004年啟用，已使用20年，內部空間規畫老舊，縣府去年補助改造經費，重新設計圖書館內空間，1樓打造樂齡無障礙閱讀區、親子閱讀室，也設置資訊檢索區，提供6台電腦可查詢館藏，2樓則設有青少年閱讀區，完成改造後空間煥然一新。

東石鄉立圖書館嶄新啟用，副縣長劉培東、議員李國勝、姜梅紅等人參加剪綵儀式，有學童迫不及待開始借書。

教育處表示，去年起每年編列600萬元改造鄉鎮市立圖書館，番路鄉立圖書館預計8月30日完工啟用，今年正在審核的還有梅山鄉、竹崎鄉、布袋鎮公所的圖書館改造計畫，將陸續完成。