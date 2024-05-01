雲林斗南斥資4千萬 優化通學步道

雲林部分校園因早期都市計畫所預留的周邊行人通行空間狹小，斗南鎮公所爭取獲中央補助4560萬元，將改善東明國中周邊路口，及鄰近的建國二路、中興路、長安路一段、文昌路等路段。鎮長沈暉勛昨到學校開說明會，指出改善總長約1.5公里，預計本月中旬開工、年底完工開放通行。

斗南鎮公所工務課長徐仕祐表示，經盤點，今年陸續完成延平路等18處重大路口人行道外推、行穿線退縮工程，接續優化校園周邊通學步道及路段。

沈暉勛昨率多名在地里長開說明會，並蒐集地方意見，不少當地居民出席。沈說，東明國中側門步道原種植一排樹木，但樹木竄根嚴重，路面品質不佳，常發生機車騎士摔車或行人跌倒等狀況，校方1年多前將樹木移植，並刨除路面，礙於經費沒著落，通學步道遲無法成行。

沈暉勛解釋，此次施作行穿線退縮、新設行人庇護空間、路肩縮減、重整停車空間、增設家長接送停車彎，及更新既有人行道鋪面等工程。

有民眾當場反映，長安路一段的斗南順安宮常有進香遊覽車進入，但沒有停車空間，人車爭道反而亂象叢生；沈暉勛回應，近日將安排會勘，確認當地需求後，評估是否可納入一併改善，下一階段則針對斗南、文安、僑真等國小進行通學空間改善。