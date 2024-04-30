雲林轄內大學8成學生來自外地 青年委員建議增設探索雲林必修課

雲林縣內有三所大專院校，除環球科技大學已停招，雲林科技大學、虎尾科技大學約有8成學生非雲林在地學子，考量外地學子可能畢業後就離開雲林，雲林縣青年事務諮詢委員會日前提案，建議兩所大學增設地方探索必修課程，增加雲林認同感，另建議縣府推出假日主題式公車或觀光列車、打造寵物生活圈，縣府回應，將與相關單位持續評估。

雲林縣府成立青年事務諮詢委員會，將委員提案意見作為縣政推動參考，包括交通、衛生、教育、觀光等已累計59項提案，日前有委員提案，雲科、虎科每年平均有1萬名學生，建議縣內雲林、虎尾兩所科技大學參酌成功大學「踏溯台南」課程，讓學生實際踏查雲林，結合產官學的資源辦通識課並列為必修課程，藉此與雲林有更多連結，進而留下就業或創業。

縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，青年諮詢委員在近日會議提案推出假日主題式公車或觀光列車、打造寵物生活圈等，相關單位已著手評估，縣長張麗善認為大學增設地方探索內容具體可行，已函文轉知兩校評估規畫，後續也將此納入官學醫平台會議，和兩校進行討論。

楊能舒對此表示，雲科大一直希望讓學生立足雲林，放眼國際，校方長期深入雲林各個角落，從地方總體營造、地方創生，跟地方保持緊密的連結，至於開設踏查雲林必修課程，如果縣府願意提供更多資源，可以有更多發揮，就像學校會撥付經費帶國際生認識台灣。

虎科大自2020年起即開設「在地關懷」必修課程，由師生盤點及實地踏查在地問題，如虎尾、斗南、古坑與北港等區域，與區域NPO組織工作者與企業專家業師走入社區，投入在地文化踏查、在地場館與歷史現場走讀、食農教育，提升學生對當地文化與特色產業的了解，每年皆有320名學生修課，截至目前修課人次逾千人。