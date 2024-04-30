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嘉基醫院工會繞院遊行 爭取補足人力提高待遇

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉基工會昨天在醫院前方遊行，要求院方補足人力及提高待遇，維護醫療品質。記者李宗祐／攝影
嘉基工會昨天在醫院前方遊行，要求院方補足人力及提高待遇，維護醫療品質。記者李宗祐／攝影

嘉義基督教醫院工會爭取院方補足人力、提高待遇，認為去年協商至今未獲滿意回應，逾200人昨從門診區繞行至住院區遊行，手拿牌高喊「院長出來面對，董事長出來面對」等語，還有市議員到場聲援。嘉基醫院呼籲員工理性面對，繼續提供優質醫療服務，針對資方和工會訴求的加薪落差，會繼續討論、溝通。

嘉基副院長周恬弘說，各大醫院都有護理人力荒問題，嘉基4年前提前布署，維持服務能量，開刀房雖然有人員離職，但事後都有補上，並沒有缺人，嘉基員工離職率比全國平均值低，院方一直致力於提升員工福利，每年結餘5到6成會用來發放獎金，且即使是疫情期間薪資福利都有調整。

嘉基工會獲台灣醫療聯合會、北市聯醫企業工會、雲林縣產業總工會，嘉義縣、市的教師職業工會、照護員工會等聲援，在嘉基門診區前草地集結，高喊「補足人力，提高待遇」、「有錢蓋分院，沒錢給加薪」等，議員黃思婷、王浩也出席力挺，一路繞行到對面住院區。

嘉基工會理事長陳宏說，嘉基沒有跟著社會潮流提高員工薪資，今年公務員調薪4%，院方相較調不到一半，而以開刀房為例，近來已有超過30名離職，從去年10月展開團協，工會提出調薪6%要求，但院方只願調整1、2%，仍沒聽進基層聲音，才再次站出來爭取權益。

護理師背景的黃思婷說，全台醫療院區調薪都達3%以上甚至10%，嘉基只有釋出1%左右善意，對基層醫護而言真的很沒有保障。

人力 公務員 職業工會 薪資 護理師 離職

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