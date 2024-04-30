嘉義民雄路樹竄根影響行車 公所擬計畫改善

嘉義縣嘉81鄉道為民雄鄉市區往來南北的重要道路，其中民權路段的小葉欖仁樹竄根，造成柏油路面隆起，村民反映影響行車安全。鄉長林于玲、縣府建設處人員等昨現場勘查，發現有些凸出隆起甚至與路面落差30公分，確實有影響交通之虞；縣府表示，協助鄉公所申請相關計畫改善。

林于玲表示，此條鄉道是縣府管轄，路樹屬公所管理由社區幫忙維護，當時沒有考量路樹竄根問題，如今路樹竄根造成高出路面，許多鄉下長輩騎機車為了閃避往來車輛被絆倒。有村民說，長輩走路或騎乘機車遭絆倒意外，提議整個路樹除掉，以維護交通安全。

林于玲、縣議員黃啟豪等人會同縣府人員到現場勘查，由於此路段形成林蔭大道，附近有民雄國家廣播文物館、頂寮村的伯朗樹等景點，眾人希望是否有留樹又能解決交通隱憂的兩全其美辦法。黃啟豪說，與縣府相關單位討論是否周邊圍起或者移植方式，徹底解決問題。

林于玲指出，鄉公所將擬計畫請縣府協助向中央爭取經費，規畫步道，希望保留路樹也可維護交通安全。