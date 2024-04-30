聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義民雄路樹竄根影響行車 公所擬計畫改善

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義縣民雄鄉嘉81鄉道路樹因竄根造成路面隆起落差，鄉長林于玲（左）、縣議員黃啟豪（中）等人昨天勘查，認為有影響交通之虞。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民雄鄉嘉81鄉道路樹因竄根造成路面隆起落差，鄉長林于玲（左）、縣議員黃啟豪（中）等人昨天勘查，認為有影響交通之虞。記者李宗祐／攝影

嘉義縣嘉81鄉道為民雄鄉市區往來南北的重要道路，其中民權路段的小葉欖仁樹竄根，造成柏油路面隆起，村民反映影響行車安全。鄉長林于玲、縣府建設處人員等昨現場勘查，發現有些凸出隆起甚至與路面落差30公分，確實有影響交通之虞；縣府表示，協助鄉公所申請相關計畫改善。

林于玲表示，此條鄉道是縣府管轄，路樹屬公所管理由社區幫忙維護，當時沒有考量路樹竄根問題，如今路樹竄根造成高出路面，許多鄉下長輩騎機車為了閃避往來車輛被絆倒。有村民說，長輩走路或騎乘機車遭絆倒意外，提議整個路樹除掉，以維護交通安全。

林于玲、縣議員黃啟豪等人會同縣府人員到現場勘查，由於此路段形成林蔭大道，附近有民雄國家廣播文物館、頂寮村的伯朗樹等景點，眾人希望是否有留樹又能解決交通隱憂的兩全其美辦法。黃啟豪說，與縣府相關單位討論是否周邊圍起或者移植方式，徹底解決問題。

林于玲指出，鄉公所將擬計畫請縣府協助向中央爭取經費，規畫步道，希望保留路樹也可維護交通安全。

林于玲 路樹 黃啟豪

延伸閱讀

民雄路樹竄根影響行車 公所研擬規畫步道保路樹兼顧安全

防路樹倒伏奪命 林業專家：健檢結果褐根病居多

彰化郵差被倒落路樹壓死 檢方將釐清是天災還是人禍

高雄大雨過後路樹擊中多元計程車 司機和2乘客虛驚

相關新聞

台南海西廢棄物場再起火 議員痛批

台南安南區海西段海環街1處空地遭堆置5千多公噸木材、塑膠等廢棄物，去年至今發生多次火警，散發惡臭引起民怨，前天又再次起火...

台南古蹟三崁店神社 年底修復完成

台南市定古蹟永康三崁店神社遺跡，為日治時期台糖三崁店製糖所廠區內的神社，去年7月啟動修復工程，預計年底可完成，但神社社標...

嘉義民雄路樹竄根影響行車 公所擬計畫改善

嘉義縣嘉81鄉道為民雄鄉市區往來南北的重要道路，其中民權路段的小葉欖仁樹竄根，造成柏油路面隆起，村民反映影響行車安全。鄉...

嘉基醫院工會繞院遊行 爭取補足人力提高待遇

嘉義基督教醫院工會爭取院方補足人力、提高待遇，認為去年協商至今未獲滿意回應，逾200人昨從門診區繞行至住院區遊行，手拿牌...

雲林盤點8處閒置公有地 打造金雞母停車場

雲林有許多公有地因缺預算開發，閒置荒廢多年，雜草叢生成為髒亂點，居民常陳情「草長到我家來、螞蟻也爬進我家了」，縣府每年還...

南市議員開砲「老師為芻狗、校長是皇帝」？　教局指校長已自請處分

台南市有老師向市議員王家貞陳情，她教學20多年，從未遭遇過任何家長投訴，卻在這兩年被校長針對性的不公平對待，控訴遭受前所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。