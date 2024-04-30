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台南古蹟三崁店神社 年底修復完成
台南市定古蹟永康三崁店神社遺跡，為日治時期台糖三崁店製糖所廠區內的神社，去年7月啟動修復工程，預計年底可完成，但神社社標石柱多年前就不知去向，迄今未尋獲，文史人士認為恐找不回來。文化局表示，神社社標會採仿作復原，並已納入變更設計辦理，未來仿製復立時，也會要求台糖將原由標示清楚。
文化局表示，三崁店神社遺跡因部分護欄玉垣毀損多年，周邊環境及防空洞群也有待整理，去年7月啟動神社遺跡暨防空洞群修復工程，斥資約近千萬經費，修復神社遺跡周邊附屬設施，預計11月可完成，屆時會與相關單位討論三崁店神社文化推廣的方向。
南市文化局志工嚴舜茹說，三崁店神社擁有許多糖廠老員工及家屬回憶，去年啟動修復卻發現，存放糖廠辦公室旁社標石柱不見了，經這麼長時間仍未尋獲，深知石柱恐找不到了，相當遺憾，另，目前只修復9處防空洞，但三崁店糖廠防空洞群應有11處，盼相關單位對待文化資產能「一視同仁」。
文化局回應，三崁店神社遺跡周邊還有保育類諸羅樹蛙棲息，針對諸羅樹蛙生態相對完整的區域，會以生態保育為優先，因此部分防空洞目前先暫緩修復，待相關保護機制及環境教育規畫完成後才啟動剩修繕。
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