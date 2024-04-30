台南海西廢棄物場再起火 議員痛批

台南安南區海西段海環街1處空地遭堆置5千多公噸木材、塑膠等廢棄物，去年至今發生多次火警，散發惡臭引起民怨，前天又再次起火。多名市議員昨質詢懷疑行為人讓市府收爛攤子，環保局要拿出魄力督促，也有議員拿出照片指公墓也被亂倒垃圾，無法無天。對此，環保局表示，已採取法律行動促使行為人盡速清除。

環保局長許仁澤說，海西段現場廢棄物包含木材、廢塑膠、有害粉塵，之前業者承諾在今天前清除完畢，但目前只清除300多公噸；許說，已對行為申請強制執行並執行中，金額8千多萬，另對地主聲請假扣押2次被駁回，會再進一步採取更積極法律行動，另將了解所堆積廢棄物是否能做其他可用回收材料，希望多管齊下讓這些廢棄物盡早清除。

南市環保局昨在市議會業務報告，議員陳怡珍、黃麗招、蔡麗青都指海西段前天又起火冒煙，昨還繼續悶燒冒煙，飄散臭味令居民難受、已忍無可忍；有議員更懷疑行為人採拖延戰術，然後落跑，最後讓市府收拾爛攤子，市府要採取更積極行動，早日清除這些廢棄物。

另，議員朱正軒說，永康鹽行被倒廢棄物嚴重，區內43個里僅有4支監視器，無法有效抓出偷倒行為人，希望加設監視器；議員林燕祝拿出照片說有民眾到新化那拔公墓掃墓，發現被倒堆積如山的廢棄物，「無法無天到極點」，被偷倒地點緊鄰南二高，交通方便，希望加強公墓巡查，遏阻亂倒。

許仁澤答詢說，將與中華電信、有線電視業者合作，強化監視量能，遏阻亂倒。

至於議員關心垃圾處理量能，環保局表示，多管齊下尋求解決之道，包括興建城西更新爐提升垃圾處理量能、工業區新設焚化設施，屬適燃性廢棄物則朝SRF，以廢轉能落實循環經濟。