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南市議員開砲 老師為芻狗 校長是皇帝？教局指校長已自請處分

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員王家貞今開「老師不是芻狗，校長不是皇帝」記者會質疑市長的零容忍是說笑話？記者鄭惠仁／攝影
台南市議員王家貞今開「老師不是芻狗，校長不是皇帝」記者會質疑市長的零容忍是說笑話？記者鄭惠仁／攝影

台南市有老師向市議員王家貞陳情，她教學20多年，從未遭遇過任何家長投訴，卻在這兩年被校長針對性的不公平對待，控訴遭受前所未見的職場霸凌，幾乎喪失生機。王家貞今開「老師不是芻狗，校長不是皇帝」記者會，質疑市長對霸凌零容忍是說笑話？教育局表示，校長已被依調查小組建議核予書面告誡、參加性平課程並繳交心得報告。

陳情老師向王家貞說，校長本該是家長與老師間的橋梁，當家長對子女在班級與老師相處有所疑問時，校長的責任難道不是該先讓雙方溝通？卻是讓學校老師短短半年被提告6件，讓老師人心惶惶，私下說「不要管教學生了先保護自己吧！」

王家貞表示，此陳情老師被投訴2件，霸凌學生不成立，但不當管教1件成立。老師用時間線訴說，被投訴第一件霸凌案後，曾具名檢舉校長違反性平案，但接著又被投訴另外一件霸凌案，時間點十分接近讓她認為校長是整起事件 的藏鏡人。

王家貞表示，這名老師陳情，被檢舉的性騷案成立後，看到校長仍然主持性平會議，仍然輕佻以對，言行舉止，「也仍然針對我，讓我心生恐懼」。

教育局表示，此案是去年4月校長於教師研習場合介紹蘇姓男講師時稱「蘇兄」(諧音不雅)並於胸前比劃，造成參與研習的某女性教師有主觀感受不適，向教育局提起工作場所的性騷擾申訴。

5月受理後，即委託3名外聘委員調查，7月完成調查報告決議性騷擾事件成立，但情節輕微。教育局後續依調查報告處理建議，核予該名校長書面告誡，並要求於1個月內完成8小時的性平課程及5000字心得報告，以為警惕，並已結案。

教育局表示，校長為一校之長，更應謹言慎行，為強化校長性平意識，每年皆會辦理相關研習，此案會做成案例，並提醒校長在任何場合皆應時時提醒自我檢視。經了解該名校長自覺應有更高的自我要求，已於近日自請處分，以示對自己的警示與反省。

有關霸凌案，調查結果不成立，但教師仍可依規定向南市教師申評會提起申訴；另教師涉及「師對生違法處罰案」調查屬實，已由教師考核委員會記申誡1次處分，後續也將尊重此名老師向申評會提出救濟的權益。至於該名教師的心理輔導支持部分，將持續關心並提供必要的心理諮商輔導資源，也會要求校長應主動修補同事間的關係，營造溫馨友善的氛圍。

台南市議員王家貞今開「老師不是芻狗，校長不是皇帝」記者會質疑市長的零容忍是說笑話？記者鄭惠仁／攝影
台南市議員王家貞今開「老師不是芻狗，校長不是皇帝」記者會質疑市長的零容忍是說笑話？記者鄭惠仁／攝影

教師 教育局 霸凌

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