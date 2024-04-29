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北港迎媽祖花逾千萬放鞭炮 共清除160公噸炮灰創新高
雲林北港朝天宮迎媽祖的「犁轎」列為台灣三大炮之一，兩天來28處炮站燃放大量鞭炮逾千萬元，北港鎮清潔隊全面清掃，估計兩天的炮灰量超過160公噸，創近年新高。
朝天宮媽祖遶境每年都吸引民眾大量購買鞭炮「贊炮」，光鞭炮花費每年都逾千萬元，28處炮場的炮灰到處堆積如山，清潔隊動員清掃，清潔隊長張誌誠指出，截至今中午計算共清出135.71公噸，已近去年總量136.17公噸，估計今年總清運炮灰量將超過160公噸，成長約2成。
張誌誠說，今年遶境因逢假日，進香團、遊客增加，鞭炮燃放量大增，尤其遶境遇雨，炮紙、炮灰都黏在路面，增加清掃難度。以往2天就能恢復9成市容，到今天中午即便增援人力也才清完約7成，加上下雨不少炮灰流入排水溝，除了清掃炮灰，也將啟動水溝清淤作業，以免汛期造成淹水。
除了清運炮灰，工作量大增，兩天來大拜拜流水席也帶來龐大垃圾量，因此，北港鎮公所表示，希望民眾能將垃圾做好分類，減輕清潔隊負擔。
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