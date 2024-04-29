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兒童視力不良率高 嘉縣山區小學生也一樣

中央社／ 嘉義縣29日電

眼科醫師賴麗如今天到阿里山國民中小學義診，發現有4成學生近視，還有學生近視600度沒戴眼鏡，山區學校學生視力不良比率竟與平地學校差不多，呼籲家長注意兒童眼睛保健。

嘉義縣阿里山國中小學今天發布新聞稿表示，為了孩子眼睛健康，今天邀請賴麗如眼科團隊到校為全校88名學生義診，並宣導如何護眼。

賴麗如檢查後指出，全校學生視力不良率達到40.91%，例如八年級學生13人，有7人近視，小學部學生近視率也不遜於都會區小孩。

其中，一名女學生已近視600度，竟撐著不配眼鏡，另有一名近視700度的學生，忘了帶眼鏡到學校，還借其他人的隱形眼鏡，這都會傷害眼睛。

阿里山國中小學校長邱獻萱指出，偏鄉兒童使用3C產品的時間不會比都會區兒童少，平常衛教就有宣導，但很多小朋友依舊沉迷手機遊戲，希望透過眼科醫師警告，可以讓學生們警惕。

邱獻萱說，賴麗如與護理師、驗光師團隊，帶著儀器上山為學生們檢查，稱為「送eye到拉拉巫雅」，除了檢查眼睛，還為弱勢家庭的孩子免費配眼鏡。阿里山國中小學位於阿里山鄉樂野村，拉拉巫雅為樂野部落鄒族名，意即楓樹很多的地方。

據教育部統計，111學年度國小學童視力不良率為45.23%，國中生為73.16%，高中生則是81.61%。

小學 近視 隱形眼鏡

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