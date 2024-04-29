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花價跌！雲林家扶購花送幼兒園 迎接溫馨5月助花農

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
迎接溫馨五月，雲林家扶中心主委陳燦勳購買100束洋桔梗送給虎尾非營利幼兒園100名小朋友轉送給媽媽，溫馨又幫助花農。記者蔡維斌／攝影
迎接溫馨五月，雲林家扶中心主委陳燦勳購買100束洋桔梗送給虎尾非營利幼兒園100名小朋友轉送給媽媽，溫馨又幫助花農。記者蔡維斌／攝影

迎接溫馨5月兼救花農，雲林家扶中心主委陳燦勳自掏腰包購買100束洋桔梗，送給虎尾非營利幼兒園100名孩子轉送給媽媽，讓孩子了解「愛媽媽、助花農」的意義，小朋友也捐出自己喜愛的二手玩具，將開設跳蚤市場，義賣所得再回贈給家扶中心，再體驗「呷人一口、還人一斗」的做人道理，連來自南非就讀該幼兒園的小朋友「米凱」也感受到台灣的人情溫馨。

小朋友在溫馨樂曲中，由園長黃雅娟帶領對媽媽說出最想說的話，「希望媽媽健康快樂」「長大也要賺錢給媽媽」「以後媽媽老了要帶媽媽住海邊，天天看美麗風景」，童言童語卻特別溫馨甜蜜，讓孩子懂得愛要及時、要勇敢說出來。

鑑於今年天氣衝擊，造成虎尾生產最大宗的洋桔梗產銷失衡，花價下跌，響應「溫馨助農」，雲林家扶主委陳燦勲，特自掏腰包購買100束洋桔梗，送給幼兒園100名小朋友轉送給媽媽，既可送花表達對母親的愛，同時也可幫助花農度難關。

幼兒園小朋友也帶來大批二手玩具和書籍，將在5月4日辦理母親節愛心跳蚤市場，故事書、玩具、拼圖、布偶，琳瑯滿目，所有盈餘將捐贈雲林家扶作為助學金，歡迎大家共襄盛舉，踴躍買花送溫馨又助農。

迎接溫馨五月，雲林家扶中心主委陳燦勳（後排右一）購買100束洋桔梗送給虎尾非營利幼兒園100名小朋友轉送給媽媽，溫馨又幫助花農。記者蔡維斌／攝影
迎接溫馨五月，雲林家扶中心主委陳燦勳（後排右一）購買100束洋桔梗送給虎尾非營利幼兒園100名小朋友轉送給媽媽，溫馨又幫助花農。記者蔡維斌／攝影
迎接溫馨五月，雲林家扶中心主委陳燦勳購買100束洋桔梗送給虎尾非營利幼兒園100名小朋友轉送給媽媽，溫馨又幫助花農並率先認購一支烏克麗麗。記者蔡維斌／攝影
迎接溫馨五月，雲林家扶中心主委陳燦勳購買100束洋桔梗送給虎尾非營利幼兒園100名小朋友轉送給媽媽，溫馨又幫助花農並率先認購一支烏克麗麗。記者蔡維斌／攝影

幼兒園 雲林

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