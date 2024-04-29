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犬隻矯正器發功效 嘉縣觀光區犬隻追車咬人比例降7成

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣政府讓流浪犬配戴犬隻矯正器，大幅減少犬隻追車咬人比例。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府讓流浪犬配戴犬隻矯正器，大幅減少犬隻追車咬人比例。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣布袋鎮漁人碼頭高跟鞋教堂等觀光地區屢遭民眾通報犬隻追車咬人，為解決問題，縣家畜疾病防治所與高雄港務分公司布袋管理處執行「布袋觀光區浪犬矯正專案」，經1年努力，該區域犬隻追車咬人比例降低7成，狀況明顯改善。

家畜所表示，因犬貓零安樂政策執行後，再加上民眾餵養浪犬、棄養與放養等因素，讓全台浪犬數量激增，衍生追車咬人、環境衛生與傷害野生動物等問題，各縣市政府雖已積極辦理源頭絕育，但成效有限，浪犬問題也經常引發動保人士與居民產生糾紛。

去年布袋鎮通報犬隻追車咬人案件為122件，其中據警察局通報，布袋鎮因浪犬竄出導致交通事故之案件共15件，經家畜所派員訪查結果發現，浪犬主要來自民眾餵養，讓犬隻習慣在固定區域流浪，等待民眾餵食。

由於布袋觀光區浪犬追車咬人案件不斷，家畜所在岑海里長翁億穎協助之下，將捕獲浪犬配戴戴矯正器，目前觀光區內犬隻追車咬人比例已降7成，僅剩原通報量之3成。

翁億穎表示，浪犬問題是全民共業，要多方合作才能有效解決問題，犬隻佩戴矯正器後明顯改善追車問題，未配戴矯正器的犬隻看到佩戴矯正器的犬隻後也變得較溫馴。

家畜所長林珮如表示，部分犬隻配戴矯正器後會嘗試啃咬破壞，經同仁積極研發改善，目前已將矯正器改良至第6代，黃色鐵管提高犬隻可見度且耐磨耐咬，鐵管與鋼繩可靈活旋轉不卡頭，並利用打結法讓項圈更耐拉扯。

矯正器計畫實施後，有效改善人犬衝突問題，更讓公部門與愛心餵養人之間由敵對轉換成合作模式，家畜所將持續進行飼主家戶訪查，請民眾務必為家中毛孩完成寵物登記，做好狂犬病注射與絕育，違者可依動物保護法開罰8萬3千元起，不可縱容犬隻造成危害，違者可依動保法最高開罰1.5萬。

工作人員幫流浪犬配戴犬隻矯正器。圖／嘉義縣政府提供
工作人員幫流浪犬配戴犬隻矯正器。圖／嘉義縣政府提供
犬隻矯正器立大功，布袋觀光區犬隻追車咬人比例降７成。圖／嘉義縣政府提供
犬隻矯正器立大功，布袋觀光區犬隻追車咬人比例降７成。圖／嘉義縣政府提供
犬隻矯正器。圖／嘉義縣政府提供
犬隻矯正器。圖／嘉義縣政府提供
工作人員幫流浪犬配戴犬隻矯正器。圖／嘉義縣政府提供
工作人員幫流浪犬配戴犬隻矯正器。圖／嘉義縣政府提供

交通事故 漁人碼頭 高跟鞋教堂

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