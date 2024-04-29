犬隻矯正器發功效 嘉縣觀光區犬隻追車咬人比例降7成

嘉義縣布袋鎮漁人碼頭、高跟鞋教堂等觀光地區屢遭民眾通報犬隻追車咬人，為解決問題，縣家畜疾病防治所與高雄港務分公司布袋管理處執行「布袋觀光區浪犬矯正專案」，經1年努力，該區域犬隻追車咬人比例降低7成，狀況明顯改善。

家畜所表示，因犬貓零安樂政策執行後，再加上民眾餵養浪犬、棄養與放養等因素，讓全台浪犬數量激增，衍生追車咬人、環境衛生與傷害野生動物等問題，各縣市政府雖已積極辦理源頭絕育，但成效有限，浪犬問題也經常引發動保人士與居民產生糾紛。

去年布袋鎮通報犬隻追車咬人案件為122件，其中據警察局通報，布袋鎮因浪犬竄出導致交通事故之案件共15件，經家畜所派員訪查結果發現，浪犬主要來自民眾餵養，讓犬隻習慣在固定區域流浪，等待民眾餵食。

由於布袋觀光區浪犬追車咬人案件不斷，家畜所在岑海里長翁億穎協助之下，將捕獲浪犬配戴戴矯正器，目前觀光區內犬隻追車咬人比例已降7成，僅剩原通報量之3成。

翁億穎表示，浪犬問題是全民共業，要多方合作才能有效解決問題，犬隻佩戴矯正器後明顯改善追車問題，未配戴矯正器的犬隻看到佩戴矯正器的犬隻後也變得較溫馴。

家畜所長林珮如表示，部分犬隻配戴矯正器後會嘗試啃咬破壞，經同仁積極研發改善，目前已將矯正器改良至第6代，黃色鐵管提高犬隻可見度且耐磨耐咬，鐵管與鋼繩可靈活旋轉不卡頭，並利用打結法讓項圈更耐拉扯。