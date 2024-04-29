民雄路樹竄根影響行車 公所研擬規畫步道保路樹兼顧安全

嘉義縣民雄鄉嘉81鄉道1公里多的小葉欖仁樹因竄根，造成柏油路面隆起，村民反映影響行車安全，鄉長林于玲、縣議員黃啟豪、縣府建設處等現場勘看，確實路樹有影響交通之虞。鄉長林于玲表示，擬計畫爭取經費規畫步道，保留路樹兼顧安全。

民雄鄉嘉81鄉道（民權路）道路兩側行道樹小葉欖仁樹綠意盎然，但是村民發現路樹竄根影響路面，有些甚至凸出隆起與路面落差30公分，也傳出長輩走路或騎乘機車遭絆倒意外。

上午鄉長林于玲、縣議員黃啟豪、寮頂村長何蕭錦有、社區發展協會理事長張瑀洳等人會同縣府人員於現場勘查。

林于玲表示，這條鄉道是縣府管轄，路樹由社區幫忙維護，當時沒有考量路樹竄根問題，如今路樹竄根造成高出路面，許多鄉下長輩騎機車為了閃避往來車輛被絆倒。有村民提議將整個路樹除掉，以維護交通安。

不過，這條林蔭大道環境優美附近有民雄國家廣播文物館、頂寮村的伯朗樹等景點，林于玲希望和有關單位一齊思考是否有兩全其美的辦法，能保留路樹又能解決交通隱憂。

縣議員黃啟豪表示，與縣府相關單位討論是否周邊圍起或者移植的方式，徹底解決問題。