快訊

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

南市府與鄭成功日本出生地平戶市締盟 建立更友好密切關係

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
日本長崎縣平戶市是延平郡王鄭成功的出生地，市長黑田成彥與平戸市議會副議長池田稔巳訪問團今到台南市政府，簽署兩市「友好交流協定書」。圖／南市府提供
日本長崎縣平戶市是延平郡王鄭成功的出生地，市長黑田成彥與平戸市議會副議長池田稔巳訪問團今到台南市政府，簽署兩市「友好交流協定書」。圖／南市府提供

日本長崎縣平戶市是延平郡王鄭成功的出生地，市長黑田成彥與平戸市議會副議長池田稔巳訪問團今到台南市政府，簽署兩市「友好交流協定書」；市長黃偉哲期望兩市成為友誼城市後能全面展開文化、教育、體育等各方面的交流，建立更緊密合作的友誼關係。

市長黃偉哲表示，台南與平戶市因鄭成功而結緣，雙方一直有友好密切聯繫，能因為這段歷史，跟平戶市締結友好交流協定、並接待荷治時期荷屬東印度公司的臺灣末代長官揆(Frederick Coyett)的後代子孫，牽起3方面的友誼是非常大的榮幸。

黃偉哲說 ，昨天於延平郡王祠進行國家中樞的儀式，以及在鄭成功祖廟舉行鄭氏忠祠的儀式，都充分證明了台南文化深厚的底蘊，也見證了這段歷史的意義。

平戶市長黑田說，偉大的英雄鄭成功在平戶市誕生，因為特殊的歷史緣分促使兩市持續交流，締結深厚的友誼；而兩市市民也曾於2013年締結交流促進協定，讓雙方關係更加緊密。他表示，今年是鄭成功誕辰400周年，能在這值得紀念的一年完成多年的心願，讓兩市間締結友好交流協定，具有非常深刻的意義，期望未來兩市友誼更加深厚。

南市府表示，平戶市位於日本長崎縣西北部，是日本本土最靠西邊的城市，因是鄭成功出生地而與南市結緣，相傳平戶市的千里濱為鄭成功出生地，當地設有鄭成功紀念公園，以及鄭成功誕生石。今天的簽署儀式於市府舉行，有

新聞及國際關係處長蘇恩恩、文化局長謝仕淵、荷治時期荷屬東印度公司的臺灣末代長官揆一的後代子孫出席見證。

日本 鄭成功 黃偉哲

延伸閱讀

鄭成功出生地日本平戶市 與台南締結友好交流協定

黃偉哲為職安輔導員授證 盼助減少職災事件

不打小孩！黃偉哲率台南親師生宣誓守護兒童人權

4/30國際不打小孩日 黃偉哲：正向教養打造溫馨家庭

相關新聞

南科蛋黃區難停車 立委爭取停車場設置估再增400車位

南科園區帶動周邊行政區發展，房價、地價上漲，外來人口移入，連停車都一位難求，停車場也成為地方爭取的重要建設，立委郭國文今...

台南5月音樂季周末登場 28組獨立樂團接力開唱

由來自德國的台南街頭藝術家孫和平（Axel）發起的Tainan May Jam台南5月音樂季，邁入第23屆，今年邀集28...

疑捕獸夾肇禍 南市保育人士搶救受傷黑琵

台南七股曾文溪南岸今上午有鳥友發現一隻上嘴喙斷半受傷的黑面琵鷺，研判疑肇因不慎誤觸捕獸夾，經台南市生態保育學會協助，緊急...

台南海西廢棄物管制場再起火警 居民難耐議員大罵

台南市安南區海西段海環街一處空地遭堆置大量廢棄物，去年年初起陸續發生火警，散發出的臭味居民難耐，昨天又再次起火冒煙，今天...

台南古蹟三崁店神社修復年底完成 社標石柱恐仿作復原

台南永康三崁店神社遺跡在2009年登錄公告為台南市定古蹟後，於去年7月啟動修復工程，神社遺跡修復工程雖預計今年底可完成，...

公有地缺錢開發閒置變髒亂點 雲林縣盤點打造8處金雞母停車場

雲林縣有許多公有地因無預算開發閒置，成為髒亂點，每年需另編列預算整理環境，為改善市容，縣府去年盤點出斗六、虎尾、北港、土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。