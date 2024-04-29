南市府與鄭成功日本出生地平戶市締盟 建立更友好密切關係

日本長崎縣平戶市是延平郡王鄭成功的出生地，市長黑田成彥與平戸市議會副議長池田稔巳訪問團今到台南市政府，簽署兩市「友好交流協定書」；市長黃偉哲期望兩市成為友誼城市後能全面展開文化、教育、體育等各方面的交流，建立更緊密合作的友誼關係。

市長黃偉哲表示，台南與平戶市因鄭成功而結緣，雙方一直有友好密切聯繫，能因為這段歷史，跟平戶市締結友好交流協定、並接待荷治時期荷屬東印度公司的臺灣末代長官揆(Frederick Coyett)的後代子孫，牽起3方面的友誼是非常大的榮幸。

黃偉哲說 ，昨天於延平郡王祠進行國家中樞的儀式，以及在鄭成功祖廟舉行鄭氏忠祠的儀式，都充分證明了台南文化深厚的底蘊，也見證了這段歷史的意義。

平戶市長黑田說，偉大的英雄鄭成功在平戶市誕生，因為特殊的歷史緣分促使兩市持續交流，締結深厚的友誼；而兩市市民也曾於2013年締結交流促進協定，讓雙方關係更加緊密。他表示，今年是鄭成功誕辰400周年，能在這值得紀念的一年完成多年的心願，讓兩市間締結友好交流協定，具有非常深刻的意義，期望未來兩市友誼更加深厚。

南市府表示，平戶市位於日本長崎縣西北部，是日本本土最靠西邊的城市，因是鄭成功出生地而與南市結緣，相傳平戶市的千里濱為鄭成功出生地，當地設有鄭成功紀念公園，以及鄭成功誕生石。今天的簽署儀式於市府舉行，有

新聞及國際關係處長蘇恩恩、文化局長謝仕淵、荷治時期荷屬東印度公司的臺灣末代長官揆一的後代子孫出席見證。