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南科蛋黃區難停車 立委爭取停車場設置估再增400車位

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
佳里區設籍人口約5.8萬人，中心街區難停車，現規劃將原有平面停車場改為立體停車場，將從57個車位增加到180個車位。記者莊曜聰／攝影。
佳里區設籍人口約5.8萬人，中心街區難停車，現規劃將原有平面停車場改為立體停車場，將從57個車位增加到180個車位。記者莊曜聰／攝影。

南科園區帶動周邊行政區發展，房價、地價上漲，外來人口移入，連停車都一位難求，停車場也成為地方爭取的重要建設，立委郭國文今天會同交通部、南市府交通局現勘善化、新市、麻豆、佳里區等地的國有、農田水利署土地，後續將依現地狀況申設平面或立體停車場，光是善化、新市的蛋黃區，就可望再多出逾400個車位

善化、麻豆、佳里等3個行政區合計有超過15萬人口設籍，加上流動人口粗估超過20萬，對基礎建設有更多需求，且台南沒有捷運，一般民眾出門除了公車、鐵路就是自行開車、騎車，在人口較多的地區，停車就成了大問題。

立委郭國文說，過去四期前瞻計畫中，全台共補助145座停車場設置，但台南只有11座入列，南科作為全台半導體最先進的聚落，周邊的交通機能規劃實在不符比例，在南科外溢效應下，停車場規劃也要顧及舊縣區，而非偏重於市區。

29日現勘的地點，包括LM區周邊兩處農田水利署土地，共可設置237個平面車位，善化高中閒置房舍拆除後可規劃147個車位，以及善化轉角公園的35個車位，麻豆區則有穀興段、中興段兩處，均位於街區中心，可增加近50個汽車位，以及機車格規劃，初估經費約2000萬元，市府將會同相關單位於一個月內提出興建規劃。

另外，善化區善文段（麥當勞後方）與佳里區進學路民生街現有的平面停車場，未來將「原地升級」，向中央提送計畫爭取未來列入前瞻第五期，興建立體停車場，前者將從發23個增加到80個車位，後者則是57個車位增加到180個車位，交通部政務次長陳彥伯也允諾，今天會勘地點未來將會從優給予經費補助。

善化區轉角公園位於善化市場、慶安宮後方，新建案也不少，未來將改為平面停車場，預計增加35個車位。記者莊曜聰／攝影
善化區轉角公園位於善化市場、慶安宮後方，新建案也不少，未來將改為平面停車場，預計增加35個車位。記者莊曜聰／攝影
立委郭國文（左三）、交通部政次陳彥伯（右一）今天南下現勘停車場用地，希望能解決南科周邊行政區停車問題。記者莊曜聰／攝影
立委郭國文（左三）、交通部政次陳彥伯（右一）今天南下現勘停車場用地，希望能解決南科周邊行政區停車問題。記者莊曜聰／攝影

停車場 南科 車位

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