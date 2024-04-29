台南5月音樂季周末登場 28組獨立樂團接力開唱

由來自德國的台南街頭藝術家孫和平（Axel）發起的Tainan May Jam台南5月音樂季，邁入第23屆，今年邀集28組來自各國的在台音樂表演者以及在地獨立樂團接力演出，本周末5月4日及5月5日連續2天，在新化虎頭埤風景區登場，南市府觀旅局邀請聽眾，一同到虎頭埤風景區體驗多元音樂。

觀旅局表示，虎頭埤是「台灣第一水庫」，超過150年歷史，風景區景色優美，深受民眾喜愛，且5月春光明媚氣候宜人，正是適合走訪台南的好季節，5月音樂季更是專屬台南5月的音樂活動，每年都吸引許多在台的外國朋友及喜愛音樂的民眾共襄盛舉。

活動創辦人孫和平指出，今年台南5月音樂季從240組報名樂團中，精選出28組各具特色的獨立樂團，將帶給大家最棒的演出，包括遠從日本前來參加的樂團，以及來自10國目前在台灣定居及工作的團員，加上台灣在地的獨立樂團共同接力演出。

孫和平說，今年音樂多元且豐富，有民俗、流行、搖滾、龐克、民謠等類型，相信能讓現場觀眾感受到與其他音樂季不同之聽覺與視覺感受。此外，活動兩天也安排藝文活動，包括攀樹體驗、瑜珈、非洲鼓等，有興趣的民眾可洽活動官網報名。