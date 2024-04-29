疑捕獸夾肇禍 南市保育人士搶救受傷黑琵

台南七股曾文溪南岸今上午有鳥友發現一隻上嘴喙斷半受傷的黑面琵鷺，研判疑肇因不慎誤觸捕獸夾，經台南市生態保育學會協助，緊急送醫急救中。

台南市生態保育學會理事長邱仁武說，今上午鳥友方榮昌、王素滿等人在七股曾文溪南岸發現一隻上嘴喙斷半，嚴重受傷的黑面琵鷺，通報台南市生態保育學會，副總幹事黃永豐通知農業部生物多樣性研究所七股研究中心等6位伙伴，費了近4小時合力搶救成功。市府農業局保育科長朱健明也關切後續處置情形。

黃永豐說，檢視這隻黑琵，應是被疑似補獸夾夾到嘴部斷裂，嘴的下面還有傷口，且身上還有血跡，傷勢不輕。