台南海西廢棄物管制場再起火警 居民難耐議員大罵

台南市安南區海西段海環街一處空地遭堆置大量廢棄物，去年年初起陸續發生火警，散發出的臭味居民難耐，昨天又再次起火冒煙，今天多名市議員要求環保局拿出魄力，不能讓行為人說要清除卻沒行動。環保局表示，會採取積極法律行動，促使行為人盡速清除。

台南市環保局今天在市議會做業務報告，市議員陳怡珍、黃麗招、蔡麗青都指海西段昨天又起火冒煙，今天還繼續悶燒冒煙，飄散臭味令居民難受，居民已經忍無可忍。