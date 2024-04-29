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台南海西廢棄物管制場再起火警 居民難耐議員大罵

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市新化區那拔公墓遭偷倒廢棄物，市議員林燕祝大罵無法無天。圖／林燕祝提供
台南市新化區那拔公墓遭偷倒廢棄物，市議員林燕祝大罵無法無天。圖／林燕祝提供

台南市安南區海西段海環街一處空地遭堆置大量廢棄物，去年年初起陸續發生火警，散發出的臭味居民難耐，昨天又再次起火冒煙，今天多名市議員要求環保局拿出魄力，不能讓行為人說要清除卻沒行動。環保局表示，會採取積極法律行動，促使行為人盡速清除。

台南市環保局今天在市議會做業務報告，市議員陳怡珍、黃麗招、蔡麗青都指海西段昨天又起火冒煙，今天還繼續悶燒冒煙，飄散臭味令居民難受，居民已經忍無可忍。

環保局長許仁澤說，海西段廢棄物現場廢棄物種類包含木材、廢塑膠、有害粉塵，共5千多公噸，之前業者承諾要在4月30日前清除完畢，但目前只清除300多噸。許仁澤說，已對行為申請強制執行並執行中，金額8千多萬，另對地主申請假扣押2次，但被駁回，會再進一步採取更積極的法律行動，另將了解所堆積的廢棄物是否能做其他可用回收材料，希望多管齊下讓這些廢棄物盡早清除。

台南市安南區海西段海環街一處空地對置大量廢棄物，昨天再起火冒煙，消防人員滅火。圖／南市環保局提供
台南市安南區海西段海環街一處空地對置大量廢棄物，昨天再起火冒煙，消防人員滅火。圖／南市環保局提供

廢棄物 環保局長 臭味

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