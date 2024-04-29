鄭成功出生地日本平戶市 與台南締結友好交流協定

日本長崎縣平戶市長黑田成彥今天造訪台南市政府，與台南市長黃偉哲簽署兩市友好交流協定書；黃偉哲表示，平戶市為鄭成功出生地，兩市因鄭成功結緣，盼建立更緊密友誼關係。

黑田成彥與平戶市議會副議長池田稔巳訪問團一行6人今天造訪台南市政府，由黃偉哲與黑田成彥簽署兩市友好交流協定書，黃偉哲並贈送台南蘭花大盤給參訪團。

黃偉哲致詞表示，平戶市為鄭成功出生地，台南與平戶市因鄭成功結緣，雙方一直維持友好聯繫，期待在締結友好交流協定後，雙方能全面展開文化、教育、體育等各方面交流，建立更緊密合作友誼關係。

黃偉哲說，昨天於延平郡王祠舉行鄭成功來台363週年中樞祭典，還有在鄭成功祖廟進行鄭氏忠祠儀式，都證明台南文化深厚底蘊，也見證這段歷史意義，期望台南、平戶市及荷蘭能一起展望未來，邁向新里程碑。

黑田成彥表示，鄭成功在平戶市誕生，因為特殊歷史緣分促使台南與平戶市持續交流，締結深厚友誼，兩市於2013年曾締結平戶市民台南市民交流促進協定，也讓兩市關係變得更加緊密。

他說，今年是鄭成功誕辰400週年，能在值得紀念時刻完成多年心願，讓兩市間締結友好交流協定，具有非常深刻意義，他身為平戶市民也感到雀躍不已，真實感受兩市悠久友誼，也感謝各方協助讓兩市交流能夠開花結果，期望未來友誼更加深厚。