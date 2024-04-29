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台南古蹟三崁店神社修復年底完成 社標石柱恐仿作復原

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南永康三崁店神社遺跡因部分護欄玉垣已毀損多年，且周邊環境及防空洞群也有待整理，市府文化局去年7月啟動神社遺跡暨防空洞群修復工程，斥資約近千萬經費，針對神社遺跡周邊附屬設施進行現況修復，預計今年11月可完成。圖／文史工作者嚴舜茹提供
台南永康三崁店神社遺跡因部分護欄玉垣已毀損多年，且周邊環境及防空洞群也有待整理，市府文化局去年7月啟動神社遺跡暨防空洞群修復工程，斥資約近千萬經費，針對神社遺跡周邊附屬設施進行現況修復，預計今年11月可完成。圖／文史工作者嚴舜茹提供

台南永康三崁店神社遺跡在2009年登錄公告為台南市定古蹟後，於去年7月啟動修復工程，神社遺跡修復工程雖預計今年底可完成，但神社社標石柱多年前就已不知去向，迄今仍未尋獲，文史工作者嚴舜茹坦言，社標石柱恐找不回來；文化局則表示，現確認三崁店神社社標會採仿作復原，並已納入變更設計辦理，未來仿製復立時，也會要求台糖將原由標示清楚。

永康三崁店神社為日治時期台糖三崁店製糖所廠區內的神社，雖神社上的木造建築早已消失，但仍保留本殿、手水舍、石燈等建築石造基座，是台南少有保存下來的神社古蹟，且三崁店神社因位於市郊隱密地區，大片的樹林美景，被許多民眾稱為是永康的秘境景點。

嚴舜茹說，三崁店神社擁有許多糖廠老員工及家屬的回憶，去年啟動修復時卻發現，存放在糖廠辦公室旁社標石柱不見了，經過這麼長時間仍未尋獲，也深知石柱恐是找不到了，真的是相當遺憾。

她提到，三崁店神社目前雖進行神社遺跡及防空洞群修繕工程，但修繕的防空洞群數量似乎與實際記載數量有落差，三崁店糖廠防空洞群應有11處，為何該工程只修復9處，希望相關單位對待文化資產能「一視同仁」。

文化局則回應，三崁店神社遺跡周邊因還有保育類諸羅樹蛙棲息，針對諸羅樹蛙生態相對完整的區域，會以生態保育為優先，因此部分防空洞目前先暫緩修復工程，待相關保護機制及環境教育規畫完成後，會進一步啟動剩餘防空洞群修繕工程。

文化局表示，三崁店神社遺跡因部分護欄玉垣已毀損多年，周邊環境及防空洞群也有待整理，去年7月啟動神社遺跡暨防空洞群修復工程，斥資約近千萬經費，針對神社遺跡周邊附屬設施進行現況修復，預計今年11月可完成，屆時會與相關單位討論三崁店神社文化推廣的方向。

台南永康三崁店神社遺跡因部分護欄玉垣已毀損多年，且周邊環境及防空洞群也有待整理，市府文化局去年7月啟動神社遺跡暨防空洞群修復工程，斥資約近千萬經費，針對神社遺跡周邊附屬設施進行現況修復，預計今年11月可完成。記者萬于甄／攝影
台南永康三崁店神社遺跡因部分護欄玉垣已毀損多年，且周邊環境及防空洞群也有待整理，市府文化局去年7月啟動神社遺跡暨防空洞群修復工程，斥資約近千萬經費，針對神社遺跡周邊附屬設施進行現況修復，預計今年11月可完成。記者萬于甄／攝影
台南永康三崁店神社遺跡在2009年登錄公告為台南市定古蹟，去年7月啟動修復工程，但神社社標石柱因多年前就已不知去向，迄今仍未尋獲，文史工作者嚴舜茹坦言，社標石柱恐找不回來；文化局也表示，現確認三崁店神社社標會採仿作方式復原。圖／文史工作者嚴舜茹提供
台南永康三崁店神社遺跡在2009年登錄公告為台南市定古蹟，去年7月啟動修復工程，但神社社標石柱因多年前就已不知去向，迄今仍未尋獲，文史工作者嚴舜茹坦言，社標石柱恐找不回來；文化局也表示，現確認三崁店神社社標會採仿作方式復原。圖／文史工作者嚴舜茹提供
台南永康三崁店神社遺跡因部分護欄玉垣已毀損多年，且周邊環境及防空洞群也有待整理，市府文化局去年7月啟動神社遺跡暨防空洞群修復工程，神社遺跡周邊圍起鐵圍籬，修復工程預計今年11月可完成。記者萬于甄／攝影
台南永康三崁店神社遺跡因部分護欄玉垣已毀損多年，且周邊環境及防空洞群也有待整理，市府文化局去年7月啟動神社遺跡暨防空洞群修復工程，神社遺跡周邊圍起鐵圍籬，修復工程預計今年11月可完成。記者萬于甄／攝影

台南 文化局

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