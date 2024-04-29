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公有地缺錢開發閒置變髒亂點 雲林縣盤點打造8處金雞母停車場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府盤點閒置公有地，陸續整地委外經營停車場，解決土地閒置問題，增加租金與權利金收入，圖為土庫鎮文化段中山路收費停車場示意圖。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府盤點閒置公有地，陸續整地委外經營停車場，解決土地閒置問題，增加租金與權利金收入，圖為土庫鎮文化段中山路收費停車場示意圖。記者陳雅玲／攝影

雲林縣有許多公有地因無預算開發閒置，成為髒亂點，每年需另編列預算整理環境，為改善市容，縣府去年盤點出斗六、虎尾、北港、土庫等8處閒置公有地，陸續整地委外經營停車場，不僅解決土地閒置問題，還能增加租金與權利金收入，讓髒亂點搖身一變成為縣庫的金雞母。

雲林縣有許多公有地因無預算開發致閒置或被占用，荒廢多年、雜草叢生，經常接到民眾抱怨，「草長到我家來、螞蟻也爬進我家了」，還要編列預算除草，不符經濟效益。

縣府財政處長孫綿凰表示，近年縣府財政穩定，沒有賣地需求，但為開源穩定財政，加上縣民停車需求增加，去年清查各機關閒置空地，盤點出虎尾明正段、虎尾仁愛段、北港南陽段、斗六公正段、斗六行啟段、土庫文化段等8處閒置公有地，由縣府編列預算整地，陸續將其整地後委外經營停車場，不僅改善市容，也能增加財政收入，

目前斗六公正段已完成一、二期位於國民運動裝新旁的二處停車場，提供48格車位，今年初已開始收費經營，每小時收費20元，每年可為縣府帶來120萬元租金及權利金收入，另有第三期計畫規畫中，接下來土庫文化段中山路公有地也將整地並委外經營。

交通工務局長汪令堯表示，縣府多次接獲民眾反映土庫鎮文化段的中山路公有地閒置已久，雜草叢生，希望縣府積極改善，且近年土庫鎮遊客增多，市中心卻無停車空間，有礙觀光發展，經縣府盤點，該處閒置空間約300坪大，部分為縣府所有、部分國產署所有，雙方協調後，將打造附設遊憩空間的停車場，提供包含充電樁、身障、婦幼友善等21格停車位，5月1日動工整地，預計9月完工。

孫綿凰表示，閒置公有地改造程停車場，不僅能發揮土地活化公用、改變市容、方便民眾停車，也能增加縣庫收入，考量未來縣府若有開發計畫，與停車場業者簽約時已註明若有重大建設開發，契約即刻終止，不受影響，8處停車場施作完工後，共可增加逾200格停車空間。

雲林縣府盤點閒置公有地，陸續整地委外經營停車場，解決土地閒置問題，增加租金與權利金收入，圖為斗六市國民運動中心旁的閒置公有地，第一、二期計畫已整地為收費停車場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府盤點閒置公有地，陸續整地委外經營停車場，解決土地閒置問題，增加租金與權利金收入，圖為斗六市國民運動中心旁的閒置公有地，第一、二期計畫已整地為收費停車場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府盤點閒置公有地，陸續整地委外經營停車場，解決土地閒置問題，增加租金與權利金收入，圖為斗六市國民運動中心旁邊的閒置公有地，將在第三期計畫整地為收費停車場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府盤點閒置公有地，陸續整地委外經營停車場，解決土地閒置問題，增加租金與權利金收入，圖為斗六市國民運動中心旁邊的閒置公有地，將在第三期計畫整地為收費停車場。記者陳雅玲／攝影

停車場 斗六 車位

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