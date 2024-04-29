不打小孩！黃偉哲率台南親師生宣誓守護兒童人權

4月30日是「國際不打小孩日」，為喚起對兒童權利的重視，南市教育局今在永福國小舉辦「兒童權利公約-親子共融」宣導活動，市長黃偉哲與親師生共同宣誓「不打小孩，幸福到來」，並與學生一同表演象徵保護兒童的歌曲「寶貝」，透過行動展現保障兒童權利、傾聽兒童心聲、同理兒童想法的決心。

黃偉哲說，每名兒童都應在充滿愛與關懷的環境茁壯成長，也希望都能享有最幸福的童年，除了不體罰、不打小朋友，更要啟發他們勇敢表達看法，以及讓孩子重視自己身體的自主意識，若受到冒犯要勇於表達意見。

黃偉哲表示，在「國際不打小孩日」前夕，舉辦這項宣導活動，希望喚起大眾重視保護兒童公約4大原則，包含維護兒童最佳利益、不使兒童受到任何歧視、確保兒童參與及表達意見、保障兒童生存及發展權等。

教育局長鄭新輝說，南市每年除了辦理兒童權利公約宣導，並透過教師工作坊教材的研發及相關研習課程，提升教師知能，讓教師們更加了解兒童的需求，提供更好的教育和支持；在家庭宣導方面，結合親子共融活動、舉辦兒童權利親子講座，宣導兒童權利公約的內容，讓更多家庭了解兒童權利，促使家長及社會更加關心兒童的成長狀況。

永福國小校長楊淑晏表示，兒童的權利需要大家共同實踐，每個人的不同情緒敲打出不同的音符，媽媽就像高音DO，時常緊張的叮嚀生活及課業的問題，爸爸就像低音DO，沈穩的成為家裡的靠山，總是輕輕的說「沒有關係，我來處理」，孩子們的吵鬧聲和歡笑聲，更是美妙的音符，有高高低低的音符的合奏，就是家庭幸福的樂章。