北港媽祖出巡 今起3天機動交管

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」前天登場，今年信眾太過熱情，沿街準備許多轎炮，又逢假日人潮車潮特別多，北港市區交通大打結，為此北港警分局再度規畫停車和紓解路線，昨交通疏導管制時間長達12小時。警方表示，今起到5月1日連3天晚間還有藝閣遊街，機動管制車輛通行。

北港警分局指出，北港市區街道狹窄，參觀遶境、藝閣車隊遊街的遊客請遵循指示行車，或將車停郊區再步行進市區，以免陷入車陣影響交通。

北港朝天宮今年建廟330周年加上兩天媽祖出巡適逢周末假日，前天一早湧現人潮，到晚上真人藝閣車遊行登場，人車潮違規停車、不遵守號誌，造成藝閣車隊中夾雜許多車輛穿梭，交通大打結。昨媽祖遶境「北巡新街」，中午在碧水寺停留，下午回到笨港八街遶境，一樣人潮擠滿人潮。

警方指出，昨將北、南向車輛都引導走西側避開市區，北上車輛從北港大橋進入北港後引導左轉走西引道、再接文仁路，媽祖大橋進北港的車也引道直走文仁路；南下也是經由文仁路、西引道，華南路北上車道則封閉避免與藝閣車輛衝突，但南下可通行。