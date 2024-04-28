雲林虎尾鎮5月起實施路邊停車收費 這3個路段先試辦

雲林縣虎尾鎮5月1日起實施路邊停車收費，第1階段試辦路段有若瑟醫院旁新生路、虎尾驛旁中山路、虎尾科技大學對面文化路，採無紙化電子開單，停車民眾只要在停車格旁繳費柱上QR code掃描，即可透過線上支付或到繳費機繳費，也可上網印單據到4大超商臨櫃繳費，每小時20元。

虎尾市區路邊違規停車等亂象引人詬病，去年4月斗六市率先實施路邊停車收費，並加強市區違停管理，成效不錯，虎尾鎮公所也著手建置全智慧化路邊及路外停車服務，盼透過使用者付費改善違停亂象，還給用路人行的空間。

虎尾鎮長林嘉弘表示，公所選定市區幾處重要路段先試辦，從新生路、中山路及文化路3路段，共畫設78停車格，實施路邊停車收費，收費時間每天上午7時至下午10時，每小時20元，前5分鐘免費，每超過半小時內收10元，後續看成效再擴大到其他路段。

虎尾鎮公所指出，虎尾路邊停車收費方式採無紙化電子開單，民眾停車後的繳費方式，可下載「#虎尾停車幫幫忙」App或網站QR code掃描繳費，也可到每個停車路段的現金繳費機台透過悠遊卡、LINE PAY、街口支付、信用卡或現金繳費，另也可自行至網站印單據後到4大超商繳費。