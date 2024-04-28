魏德聖生命教育電影「BIG」 黃偉哲：值得大家帶手帕觀賞

台南市憂鬱症關懷協會今舉辦電影賞析，觀賞導演魏德聖的生命教育電影「BIG」，黃偉哲期待藉由電影裡描述兒童癌症病房的每個生命故事，啟發民眾面對挫折或困境時，可以採取正向、積極與樂觀的態度去面對，感受到希望、愛，與生命的美好。

黃偉哲與魏德聖、立委林宜瑾、市議員王家貞、陳碧玉等人一同觀賞，黃偉哲表示，很高興能與大家一起看魏德聖導演的鉅作《BIG》，being is gift存在就是上天的禮物，這是一部非常發人深省的電影，值得大家帶著手帕來觀賞。看到這麼多人來參加，見證台南是個有愛的城市，期待透過大家一起努力，讓南市充滿更多的愛。

台南市憂鬱症關懷協會創辦人王家貞說，協會長期投入社會公益，感謝魏德聖長期對社會弱勢群體的關注，他以其獨特細膩的敘事手法，深刻觸動了每個觀眾的心靈，透過每個生命故事將這一艱難的主題帶入大眾視野，引起共鳴和關注。

協會理事長陳柏勳表示，台南市憂鬱症關懷協會由林明政創會長創立至今已滿18年，協會每年舉辦各項活動讓社會大眾更了解憂鬱症，盼望社會能一起成為支撐憂鬱症家庭的力量，藉著此次電影賞析活動，希望喚起大眾對於憂鬱症的關注，讓臺南成為更有愛的城市。