魏德聖生命教育電影「BIG」 黃偉哲：值得大家帶手帕觀賞
台南市憂鬱症關懷協會今舉辦電影賞析，觀賞導演魏德聖的生命教育電影「BIG」，黃偉哲期待藉由電影裡描述兒童癌症病房的每個生命故事，啟發民眾面對挫折或困境時，可以採取正向、積極與樂觀的態度去面對，感受到希望、愛，與生命的美好。
黃偉哲與魏德聖、立委林宜瑾、市議員王家貞、陳碧玉等人一同觀賞，黃偉哲表示，很高興能與大家一起看魏德聖導演的鉅作《BIG》，being is gift存在就是上天的禮物，這是一部非常發人深省的電影，值得大家帶著手帕來觀賞。看到這麼多人來參加，見證台南是個有愛的城市，期待透過大家一起努力，讓南市充滿更多的愛。
台南市憂鬱症關懷協會創辦人王家貞說，協會長期投入社會公益，感謝魏德聖長期對社會弱勢群體的關注，他以其獨特細膩的敘事手法，深刻觸動了每個觀眾的心靈，透過每個生命故事將這一艱難的主題帶入大眾視野，引起共鳴和關注。
協會理事長陳柏勳表示，台南市憂鬱症關懷協會由林明政創會長創立至今已滿18年，協會每年舉辦各項活動讓社會大眾更了解憂鬱症，盼望社會能一起成為支撐憂鬱症家庭的力量，藉著此次電影賞析活動，希望喚起大眾對於憂鬱症的關注，讓臺南成為更有愛的城市。
南市府表示，這部電影透過魏德聖導演的鏡頭，讓觀眾更深入了解家庭中面對兒童罹患癌症所面臨的各種挑戰和困境，以及兒童及家人所面臨的心理困境和生活改變。期望透過這樣的影片，引起更多人對這一議題的關注和反思。
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