北港迎媽祖人潮多、車擠爆 警方緊急擴大交管

雲林北港朝天宮迎媽祖昨天登場，今年恰逢建廟330週年又值週末，人潮、車潮擠爆北港鎮，造成壅塞；北港分局今天緊急公布交通管制措施，提醒民眾多搭乘大眾交通工具，避開管制路段。

北港朝天宮指出，今年參與遶境有19組轎前陣頭及轎班、34組民間藝陣、真人藝閣53組，參與數量創新高；昨天由縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀等人點燃起馬炮，宣告2天迎媽祖活動正式登場。

北港鎮昨天下午起湧現人潮及車潮，造成道路壅塞，晚間部分道路癱瘓，引起民怨。

北港鎮建國國中校園開放光電停車場提供返鄉民眾一個舒適又方便停車位置，因民眾未遵守停放規則，校園草皮被破壞，緊急宣布不再對外開放，只出不進。

為改善交通壅塞問題，北港分局表示，今天媽祖遶境為「北巡新街」，路線往北走，中午在碧水寺停留，下午後則回到傳統的笨港八街遶境，加上下午及晚間有藝閣遊行，交通疏導管制時間從上午10時至晚間10時。

至於管制路段及範圍包括北港大橋上陸橋頭口，東引道、第一停車場入口，西引道、民主路、民生路、華南路、大同路、華勝路及防汛道路口（機動調度），北港大橋（嘉義端）車輛傍晚起開始離場時，號控延長綠燈（機動調度）。

針對鎮內重要路口，為避免與藝閣車輛遊行路線重疊，華南路北上車道封閉，華南路南下車道不封閉，並視車流狀況延長南下綠燈秒數，同時引導車輛改道文仁路，經媽祖大橋離轄；義民路至大同路段的防汛道路擺放交通錐，禁止單邊停車，嚴重違規車輛執行拖吊。