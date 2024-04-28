地震頻傳又逢雨勢 阿里山公路出現落石
近來頻傳地震，又有雨勢侵襲，嘉義縣阿里山公路落石不斷，網友在地方社群媒體留言大家小心；雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段表示，沿線都有派員巡查隨時回報，如發生落石立即清理，至今沒有發生意外事故，但近來地震加上山區雨勢，如要上山隨時注意路況資訊。另5月1日起72.35公里處進行邊坡刷坡作業，將實施交管，請用路人注意。
連日來地震頻傳，尤以花蓮最為嚴重，但是餘震不斷，連嘉義地區都感到地牛翻身的恐怖，近來又因鋒面來襲，接連雨勢讓仁義潭、蘭潭水庫進帳不少，不過，因為地震、雨勢，也造成阿里山公路沿線零星落石，民眾在地方社群媒體傳落石、竹木掉落路面照片，要大家小心行駛。
阿里山工務段長蔡衛勇表示，沿線都有保全人員巡視狀況，一有落石等情況發生立即回報，目前都是零星落石並已及時派員處理完畢；較常發生路段在69公里到73公里、79公里到80公里處，用路人過時要小心行駛。
他說，近來地震頻傳又加上連日雨勢，如要上山用路人要隨時掌握阿里山公路資訊。
另外，在阿里山鄉台18線72.35公里邊坡刷坡作業，經費近2千萬元，因刷坡期間容易掉落石，考量安全從今年5月1日起至5月31日止實施交通管制。管制時間為每日上午8點至下午5點，採每施工30分鐘後放行1次（星期例假日不管制）。
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