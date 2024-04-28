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真人藝閣遶境 麻豆香5月3日登場

聯合報／ 記者陳苡葳謝進盛／連線報導
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」遶境活動，「真人藝閣」壓軸登場，北港鎮街頭巷尾熱鬧奔騰如小過年。記者陳苡葳／攝影
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」遶境活動，「真人藝閣」壓軸登場，北港鎮街頭巷尾熱鬧奔騰如小過年。記者陳苡葳／攝影

雲林縣國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」昨天登場，為期2天，上百組藝陣遶境，重頭戲真人藝閣53組創歷年之最，活動隊伍穿梭大街小巷，北港有如小過年。另台南南瀛五大香科之一的麻豆代天府「麻豆香」3年1科遶境廟會活動，接續5月3至5日連3天登場，將有80間以上宮廟、175組陣頭參與，

北港藝閣車53輛，裝扮者依每輛藝閣車主題，化身歷史人物或傳神故事主角，遊行途中自高空撒下平安糖或小物和信眾互動，今年還有人豪發拖把，帶來驚喜。朝天宮農曆3月19、20日媽祖遶境，有祖媽至六媽神轎，及19組開路鼓、哨角團、執事牌等轎前陣頭和34組民間藝陣、轎班參與，大陣仗遶境隊伍排開，長達數公里，盛況空前，家戶放炮、設宴迎神。

昨天遶境第一天，真人藝閣車隊中午從民主路啟程，行經廟前、廟東至廟後再往中正路；真人藝閣遊街5天，昨天及今天中午12點半及晚上7點民主路出發，29、30、31日晚上6點半出發。

台南南瀛五大香科之一的麻豆代天府「麻豆香」3年1科遶境廟會活動，5月3至5日連3天登場，將有逾80間宮廟、175組陣頭參與。「麻豆香」廟會遶境因疫情停辦，不少人失望，廟方承受不小壓力，相隔6年，麻豆代天府主辦甲辰香科五府千歲遶境活動，安排5月3、4、5日連3天遶境，麻豆圓環新生北路搭起廟會大型牌樓為活動暖身。「麻豆香」今天傍晚5點半安排麻豆代天府甲辰年祈安遶境大典晚會。

北港朝天宮 遶境 陣頭

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