影／歷史建築東門派出所轉型文化基地首展 開門迎客走進時光隧道

嘉市僅存日治警察機關歷史建築「東門派出所」，曾被譽為諸羅古八景之一「萬山倒影」，經6年修復去年完工，活化轉型文化基地，首展嘉義首位台籍醫師詩人、一代儒醫兼文學家林臥雲詩畫書作品。上午開門迎客，遊客開心說，「好像到日本，好舒服，基地留存清朝、日治及民國3個時代建築文物，有如走進時光隧道！」

文化基地位在鬧區東市場公明路與共和路口，熱鬧滾滾，上午10點開門，就吸引許多市民、遊客進入，拿手機拍照，在地居民說，派出所荒廢很久，看到復古建築重新出現很開心；派出所基地同時留存清朝龍王廟遺構、日治警察機關，以及民國年代碉堡及反共標語。

原派出所展區共分成三大部分：「萬山倒影」重現昔日諸羅古八景、嘉義地理歌；「臥雲詩籤」、「臥雲筆墨」、「美學家屋」，可自由抽取林臥雲的詩籤書卡帶回家，詩中感受春秋花草、韶光千金，看見日常之美，得到林臥雲的詩句，把詩意與祝福帶回家。

透過詩選進入林臥雲文學世界觀，分為五大類：俚語詩、日友情誼、詩書畫、社會關懷、詠物詩，展覽以詩詞主題化作視覺圖像打造數位詩廊，拿起手機掃描畫作，以虛實整合完整閱讀體驗，欣賞畫作詩詞解析。

東門派出所建於1923年，2010年依文資法登錄歷史建築，警局展開修復，去年慶祝派出所建成百年，派出所位在昔日商業發展「東門町」，橫跨時代空間，蘊藏嘉市歷史記憶與生活經驗，是多位文史藝術領袖生活場域，轉型文化基地重啟。