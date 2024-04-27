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花蓮強震災情慘重 嘉義市長黃敏惠捐出一月所得送愛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
0403大地震重創花蓮縣，慈濟基金會嘉義聯絡處下午舉辦「大愛共善、救拔苦難」愛心市集。災後，市長黃敏惠（右二）捐出1個月所得送暖，參與慈濟義賣活動，號召民眾為花蓮送上關懷與希望。圖／嘉市府提供
0403大地震重創花蓮縣，慈濟基金會嘉義聯絡處下午舉辦「大愛共善、救拔苦難」愛心市集。災後，市長黃敏惠（右二）捐出1個月所得送暖，參與慈濟義賣活動，號召民眾為花蓮送上關懷與希望。圖／嘉市府提供

0403大地震重創花蓮縣，慈濟基金會嘉義聯絡處今午舉辦「大愛共善、救拔苦難」愛心市集，市長黃敏惠災後捐出1個月所得送暖，號召民眾為花蓮送上關懷與希望。

慈濟基金會愛心市集，許多企業團體單位設攤義賣，聽障舞者林儀珊、築夢者舞團演出共襄盛舉，為花蓮送上重建力量。義賣所得金額全數捐至「大愛共善、救拔苦難－0403花蓮地震救援」專案，協助災民度過難關，重建家園。

黃敏惠說，花蓮大地震發生後，嘉義許多熱心公益宗教團體、廟宇等，紛紛捐款、提供物資，援助災民。感謝慈濟基金會發揮大愛，匯聚各界愛心，將溫暖力量送到受苦難地方。

她提醒市民餘震頻繁，截至昨天超過1200多次，嘉市有感地震79次，防震意識不可少，地震發生不要驚慌，遵守「趴下、掩護、穩住」三步驟，確保安全，祈願大家平安、台灣平安，花蓮加油。

0403大地震重創花蓮縣，慈濟基金會嘉義聯絡處下午舉辦「大愛共善、救拔苦難」愛心市集。災後，市長黃敏惠捐出1個月所得送暖，參與慈濟義賣活動，號召民眾為花蓮送上關懷與希望。圖／嘉市府提供
0403大地震重創花蓮縣，慈濟基金會嘉義聯絡處下午舉辦「大愛共善、救拔苦難」愛心市集。災後，市長黃敏惠捐出1個月所得送暖，參與慈濟義賣活動，號召民眾為花蓮送上關懷與希望。圖／嘉市府提供
0403大地震重創花蓮縣，慈濟基金會嘉義聯絡處下午舉辦「大愛共善、救拔苦難」愛心市集。災後，市長黃敏惠捐出1個月所得送暖，參與慈濟義賣活動，號召民眾為花蓮送上關懷與希望。圖／嘉市府提供
0403大地震重創花蓮縣，慈濟基金會嘉義聯絡處下午舉辦「大愛共善、救拔苦難」愛心市集。災後，市長黃敏惠捐出1個月所得送暖，參與慈濟義賣活動，號召民眾為花蓮送上關懷與希望。圖／嘉市府提供

嘉義 地震 愛心 災後 花蓮 黃敏惠

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