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荷蘭侵台末代總督揆一後代 400年後來台感謝「鄭成功」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
荷蘭侵台400年末代統領揆一、鄭成功後代握手見證歷史。圖／主辦單位提供
荷蘭侵台400年末代統領揆一、鄭成功後代握手見證歷史。圖／主辦單位提供

荷蘭印度公司軍民1624年登陸台灣至今400年，1662年據台總督揆一率軍不敵明朝鄭成功投降，但鄭成功不僅保他一命，還讓他們帶走個人的財產和家人，對鄭成功相當感恩，希望後代子孫不忘這段歷史，他的14代子孫葛麥可一直記得「祖訓」、偕妻子琳達及15代子孫亞力來台，將出席「全國奉祀開臺聖王鄭成功400年聯合春祭典禮」，今天在劍橋飯店開記者會表達揆一家族對鄭成功的感謝。

1625年荷人入侵台南建立著名的「熱蘭遮城」(紅毛城)，荷蘭人開始在台灣殖民、前後38年直到1662年，揆一率領1千多名荷蘭軍人，苦守熱蘭遮城9個月後，不敵鄭成功2萬5000人圍城投降，台灣從此脫離西方殖民勢力，直到日本帝國再度侵台殖民。

揆一後代表示，揆一投降並率部眾返回東印度公司總部巴達維亞（現印尼雅加達）後，被控不顧東印度公司財產，被判終身流放印尼艾一島，8年後子女才將他贖回。

揆一回國後於1675年出版「被遺忘的福爾摩沙」，書中譴責東印度公司高層怠忽職守，他因孤立無援才丟掉台灣。揆一也告訴子孫，當年投降後鄭成功不僅保他一命，還讓他們帶走個人的財產和家人，對鄭成功相當感恩，希望後代子孫不忘這段歷史，若有機會到「福爾摩沙」應去向鄭成功後代致謝。

亞力、琳達表示，對家族來說，鄭成功是值得尊敬的對手，當年鄭成功的寬宏大度才有家族的今天。

鄭成功祖廟董事會副總幹事鄭照男表示，今年也是鄭成功誕生4百年，揆一後代來台別具意義，董事會將贈「國姓澤被」匾額，透過祭典活動，也會介紹來自印尼廈門菲律賓等世界各地的鄭家後代給他們認識。

接待揆一子孫家人來台的劍橋飯店董事長許世煜表示，揆一家族認為必需遵循祖訓向鄭氏家族表達感謝，這幾年都透過民間牽線希望一償家族心願。

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