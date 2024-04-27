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新營就業中心辦徵才 這鋼鐵廠祭50K搶助理工程師

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心今天在新營糖廠中山堂辦理徵才活動，逾半職缺月薪超過3萬元，更有業者祭出5萬元搶人才。圖／勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心提供
勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心今天在新營糖廠中山堂辦理徵才活動，逾半職缺月薪超過3萬元，更有業者祭出5萬元搶人才。圖／勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心提供

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心今天在新營糖廠中山堂辦理徵才活動，16廠商提供656個工作機會，過半起薪逾3萬元，其中，官田鋼更祭出電機助理工程師最高月薪5萬元，成為全場焦點。

雲嘉南分署秘書曾秋瑾指出，這次徵才活動涵蓋美容業、製造業、食品業、保全業及服務業等，不少廠商祭出高薪搶人才，除官田鋼鐵徵求電機助理工程師，月薪最高可達5萬元；長榮鋼鐵、榮眾科技所應徵的環安工程師與工地管理員等職缺，月薪也開出4萬8千元，在業界來說，起薪待遇都不錯。

另外還有佐登妮絲、樺嶺企業、華新麗華、大成長城、新晟水泥、帝寶工業、生達製藥、宏葉新技、統義玻璃、廣吉食品、金豐盛食品、中保科技、及全家便利商店等事業單位，提供美容師、工程師、倉儲人員、作業員、品管員、財務人員、業務專員、儲備幹部等各類職缺。現場貼心設置求職托兒專區，還提供履歷健檢、職涯門診服務。

曾秋瑾說，勞動部為鼓勵協助中高齡與婦女朋友重返職場，提升勞動參與率，推動「壯世代就業促進獎勵」與「婦女再就業計畫」，求職者如符合資格，經公立就業服務機構推介就業，穩定就業達90日以上，就有機會領取就業獎勵金，最高可領6萬元，

更多求職求才活動訊息，可洽轄區各就業中心，或可撥打免付費客服專線0800-777-888，或上台灣就業通網站（https://www. taiwanjobs.gov. tw）查詢。

勞動部 徵才活動 月薪 求職 職缺

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