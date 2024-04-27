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影／北港朝天宮遶境 真人藝閣變結緣品大車拚…天外竟飛來「好神拖」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
早期真人藝閣多半是撒平安糖與沿街民眾分享，今年「出頭百百款」，有人撒文具、娃娃或飾品，形成結緣品「大車拚」景象，有些人樂得將雨傘反拿裝物品。記者陳苡葳／攝影
早期真人藝閣多半是撒平安糖與沿街民眾分享，今年「出頭百百款」，有人撒文具、娃娃或飾品，形成結緣品「大車拚」景象，有些人樂得將雨傘反拿裝物品。記者陳苡葳／攝影

聞名全台的國家重要民俗「北港朝天宮媽祖遶境活動今、明兩天登場，除有逾百組轎前神轎及民間藝陣參與，重頭戲真人藝閣也壓軸登場，廟方說，今年藝閣車達53輛，創歷年最多，裝扮者依每輛藝閣車的主題，化身為歷史人物或傳神故事主角，遊行途中自高空撒下平安糖或小物和信眾互動，今年還有人豪發拖把，帶來不小驚喜。

北港朝天宮每年農曆3月19、20日舉行媽祖遶境，除祖媽至六媽神轎及19組開路鼓、哨角團、執事牌等轎前陣頭和34組民間藝陣、轎班參與，大陣仗遶境隊伍長達數公里，盛況空前，北港鎮湧入上萬信眾逗熱鬧，當地家戶也放炮、設宴迎神，宛如小過年般熱鬧。

今天遶境第一天，備受矚目的真人藝閣車隊中午12點半從民主路啟程，一路行經廟前、廟東至廟後再接往中正路，廟方說，這樣可避免各宮廟自廟前中山路至朝天宮進香時造成擁擠現象，晚間遊行才會恢復原路線。

北港朝天宮真人藝閣已有百年歷史，參加者依每輛藝閣車的主題化妝「扮仙」，傳揚女媧補天、唐明王遊月宮、哪吒鬧東海等不同神話主題與經典民間故事，華麗繽紛的藝閣搭配五光十色的聲光效果，使北港小鎮日夜都熱鬧。

早期真人藝閣多半是撒平安糖與沿街民眾分享，今年「出頭百百款」，有人撒文具、娃娃或飾品，形成結緣品「大車拚」景象，有些人樂得將雨傘反拿裝物品，還有人擲拖把，民眾看到當下大吃一驚，直呼是「好神拖」，天外飛來一筆象徵媽祖賜福，帶回家可淨化環境，一舉多得。

北港朝天宮表示，遶境活動為期2天；另真人藝閣遊街則為5天，今、明兩天中午12點半及晚上7點於民主路出發，29、30、31日則是晚上6點半出發，評比日為4月30日晚間，大家可把握機會與藝閣互動，觀賞延傳百年的珍貴文化。

聞名全台的國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」遶境活動今、明兩天登場，除有逾百組轎前神轎及民間藝陣參與，重頭戲「真人藝閣」也在隊伍中壓軸登場，北港鎮街頭巷尾熱鬧奔騰，宛如小過年。記者陳苡葳／攝影
聞名全台的國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」遶境活動今、明兩天登場，除有逾百組轎前神轎及民間藝陣參與，重頭戲「真人藝閣」也在隊伍中壓軸登場，北港鎮街頭巷尾熱鬧奔騰，宛如小過年。記者陳苡葳／攝影
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」遶境活動今、明兩天登場，備受矚目的「真人藝閣」今午啟程遊街，今年撒下的平安小物百百種，竟還出現「飛天拖把」，令人驚喜。記者陳苡葳／攝影
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」遶境活動今、明兩天登場，備受矚目的「真人藝閣」今午啟程遊街，今年撒下的平安小物百百種，竟還出現「飛天拖把」，令人驚喜。記者陳苡葳／攝影

北港朝天宮 媽祖 神轎 遶境

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