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「及時雨」報到 白河蓮花季揭幕

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
蓮花需要雨水滋潤才會盛開，鋒面帶來「及時雨」，台南白河區公所舉辦蓮花季活動，下月5日開跑。記者莊曜聰／攝影
蓮花需要雨水滋潤才會盛開，鋒面帶來「及時雨」，台南白河區公所舉辦蓮花季活動，下月5日開跑。記者莊曜聰／攝影

台南白河是全台最大蓮子產地，有「蓮鄉」稱號，受氣候、農村缺工影響，面積大減，去年缺水僅有150公頃，今年回升到200公頃，目前進入花期，由於蓮花要有雨水滋潤才會盛開，這2天鋒面帶來「及時雨」，花況可期，為下月白河蓮花季活動拉開序幕，白河區公所下月5日起辦蓮花季行銷，推出百桌蓮子宴。

白河蓮田集中大竹、詔豐、廣蓮、竹門等里，農民引八掌溪、頭前溪水，或鑿井灌溉，栽種時間與一期稻作「強碰」，雖然蓮子、藕粉利潤比種稻好，但種植、採收、加工包裝須大量人力，無法像水稻機械化，成本提高、又面臨進口蓮子競爭，近年轉作水稻農民增加，蓮田面積持續下探。

47歲吳正雄是第四代蓮農，栽種約3公頃，從傳統種植轉型經營複合式休閒園區，雇工採收每天約1800元，剝蓮子以斤計價，吳正雄說，剝蓮子從1斤50元漲到150元，在地生鮮蓮子每斤約400元，現在採友善栽培，產量難掌控，扣除工錢、生產成本「錢難賺」。

白河蓮花季5月5日開跑，為期3個月，結合在地農業溫泉協會、農業及社區發展協會、蓮花產業商家，推出「蓮鄉社區DY」，有食農教育、文史走讀、藝術小物創作、產地剝蓮子、坐大王蓮等，假日都有活動。

白河區長董麗華說，區公所網站、臉書粉絲專頁有即時花況，今年請在地2位總鋪師推出「蓮子千人饗宴」，5月5日在馬稠後關帝廳席開百桌，每桌5000元。

白河 農民 食農教育

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