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嘉市半世紀興中市場 地主再喊拆

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
逾半世紀嘉義市文化路商圈民營興中市場停業荒廢，拆除延宕逾半年，地主財團法人博愛仁愛之家公告築圍籬準備拆除。記者魯永明／攝影
逾半世紀嘉義市文化路商圈民營興中市場停業荒廢，拆除延宕逾半年，地主財團法人博愛仁愛之家公告築圍籬準備拆除。記者魯永明／攝影

嘉義市文化路商圈興中市場經營逾半世紀停業，市場內木造老戲院國寶戲院隨之荒廢，地主財團法人博愛仁愛之家與承租戶打官司去年勝訴確定，當年7月1日貼公告要求承租戶搬遷，少數承租戶仍觀望；博愛之家說，近期將申請市場拆除執照；不過市府都發處說，執照尚未審核通過，不准拆。

博愛之家去年公告，要求市場20多間承租戶搬遷，老市場、老戲院面臨消失，引起台灣圖書室文化協會等文史團體人士關切，市府希望保留木造老建築活化，以容積移轉獎勵辦法，鼓勵地主保留修繕活化。　

後來第2次公告，引發未搬遷承租戶及周邊商家疑慮，怕拆除會損害相鄰建物安全，影響商圈人車出入。市府都發處對此表示，還未接到地主拆除執照申請，會依法審核。

地方人士表示，日治時期嘉義政要期待打造舊城西門外土地成為「沙卡里巴」。戰後初期，此處改名興中市場，設戲院，期待延續消費娛樂活動。老市場、老戲院一拆除，基地呈袋形地，被住家商店圍住，出入不易，若能結合文化商圈，可提升觀光品質，再創繁榮發展。

嘉義 國寶

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