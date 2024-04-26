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台南人諧音愛到入魂？釣出吳彥祖、TWICE周子瑜

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView

image source:翻攝FB／台南式 Tainan Style

文／姜雅馨

台灣人到底有多愛諧音梗？近日台南當地臉書粉絲專頁透露路上拍到的72個諧音梗照片，包含餐飲業、理髮店、自助洗衣店都出現有趣店名，其中「吾燕煮鍋燒」還釣出香港藝人吳彥祖親自回應，就連身為台南人的南韓女團TWICE成員子瑜也完美猜中韓文諧音梗，讓網友笑稱「果然是台灣人」。

台南72個諧音梗店名曝光！鍋台銘、白日衣山淨、益身GYM笑翻全網

臉書《台南式 Tainan Style》21日分享72個諧音梗店名，包含餐廳丼煲處、心丼食堂、吾燕煮鍋燒、愛搭膳釜鍋米料理、o・gan・na（黑瓶子x酒藏燒肉）、碳佐麻里精品燒肉、蕨的想吃中式家庭料理、武越天、哇咖yi哩、初到咖哩、麥謎、美咪、老王下麵、李麵作、香閣理辣麵店、究素烏龍麵、很餃舍麵食館、胡攪蝦餃、溱香純手工餡餅粥坊、蚵男、掌聲蛤蜊蛤蜊、武英來賊燒烤專賣、愛烤愛對囉、銀絲作對炭烤銀絲卷、添厚、呷歸晚、扛八疊、吉屋初豬、歐練咪會、奏匯、常嚐酒久，飲料店咚窩蕊喫茶店、小丸煮食茶專門、厚奶的我們、花牧嵐。

最經典的還包括火鍋店「敝姓鍋」、「鍋台銘」、「武灰鍋」、「大韓名鍋」，夾娃娃機店「軟今天」、「嚴洗攻略」、「夾’s do it」、「夾以食日」，自助洗衣店「白日衣衫淨」、「洗勒烘乾」、「衣家衣」、「洗特樂」、「衣美學院」，健身房「益身GYM」、「氧肌厰」，其他還有披頭式、利髮院、伊琪雅美容紓活館、思慕魚渡、忙見客視障按摩、進興醫鞋中心、玩的夥日本品牌玩具、就是愛裝、一身一式、星騎世、朵芮咪托嬰中心、慧好徒手保健中心、八國簾巾、狗宿喜、伴手你、逸家氫、色計數位廣告、菱洲宮、白面酥生法式千層脆片、麻省理工、將子豪麻、小新划島。

台南招牌太有特色！吳彥祖本人親自轉發留驚訝符號

除了柳丁哥哥現身回應，「諧音梗不能亡」，不少網友也笑稱，「笑到流淚」、「好療癒哈哈哈哈」、「好會取名字喔」、「看好久才看完，有些常看到的店家，平常看習慣了，一次集合起來真的很好笑」、「每張都很認真的看了，有些後勁好強一直笑」、「創意無限令人印象深刻」，還有人表示，「台南人真促咪」、「台南人真的多才多藝」、「台南扛棒超有特色啊」、「聽說有幾間很好吃」、「重點是幾乎都很好吃」、「文化古都無誤」。

香港演員吳彥祖近日也在微博轉發台灣「吾燕煮鍋燒」店名諧音梗照片，留下手蓋著嘴巴的emoji表情符號，讓不少網友紛紛回應，「眾所周知，吳彥祖是個形容詞」、「哥你也開一家」、「我也想吃」、「虧你能讀得明白，這麼委婉的碰瓷」、「哈哈哈哈諧音梗扣分」。

香港明星吳彥祖親自回應台灣店名「吾燕煮鍋燒」諧音梗。

▲香港明星吳彥祖親自回應台灣店名「吾燕煮鍋燒」諧音梗。

image source：翻攝微博／<a href="https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftainanstyle2020%2Fposts%2Fpfbid08F9e4UH9UfBczPKRrZ1B85jAEvJruzPewYNYZNU6jw2aaSFD3jM9MZX4eS3DBr3xl&show_text=true&width=500&is_preview=true"" width="500" height="563" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" target="_blank">吳彥祖

周子瑜秒猜中韓文諧音梗！網笑：不負她的血統

事實上，南韓女團TWICE成員周子瑜身為台南人，先前參加《TIME TO TWICE》道東高中第三季時，在第一堂課測驗環節中，TWICE成員苦惱於第15題「蠟燭鼻子流出牛奶」答案（影片約14分處），周子瑜仔細思考後直接說出正確答案「巧克力牛奶（초코우유，초（蠟燭）、코（鼻子）、우유（牛奶））」，讓眾人驚呼「子瑜是天才」，周子瑜受訪時更是透露自己就像出題者一樣，一看就知道答案了。

影片被網友剪輯分享至IG，掀起網友熱烈迴響，「這個血液覺醒得很台灣」、「真的不要挑戰台灣人的諧音梗」、「台灣人的血液裡面都有諧音梗的基因」、「果然是台灣人啊！！！究竟全世界有哪個國家比台灣還愛諧音梗」、「尤其台南人又更愛諧音梗，子瑜真的不負她的血統」、「換個角度看，嗚哩子瑜還是持續的在學韓文，平常就在拆字了，所以理解速度來得比母語是韓文的隊友快上許多」。

南韓女團TWICE成員周子瑜精準猜中韓文諧音梗，被網友直呼「覺醒得很台灣」。

南韓女團TWICE成員周子瑜精準猜中韓文諧音梗，被網友直呼「覺醒得很台灣」。

▲南韓女團TWICE成員周子瑜精準猜中韓文諧音梗，被網友直呼「覺醒得很台灣」。

image source:翻攝YT／TWICE

台灣人有多愛諧音梗？地名、商品、店名、歌曲、口號都上榜

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「諧音梗」近半年探索概念，可以發現路上觀察學院、善導寺、抬鐘人、龍糰龍禧、益身GYM、鶴茶樓、伏慄熊、都是weather你、鴞美禽、美德贏台灣等字。

台灣人近年大玩諧音梗，其中臉書《路上觀察學院》社團討論非常熱烈，有網友曾分享素食肉燥飯叫做「若燥飯」、台北捷運善導寺站諧音「3到4」、售屋廣告游泳池使用閩南語諧音「U英迪」。近期受到網友關注的諧音梗包含「抬鐘人（台中人）」，7-ELEVEN開運鮮食印製「龍糰龍禧（Long time no see）」、健身房「益身GYM（益生菌）」，部分知名手搖飲料店也是取自諧音，例如「鶴茶樓（喝茶囉）」、「八曜和茶（爸要喝茶）」、「可不可（渴不渴）」、「龜記（水果閩南語）」，近期恐怖片《伏慄熊》撞名全聯福利熊，Joyce（就以斯）和楊子平合唱歌曲〈都是weather你〉也大玩「都是為了你」諧音梗。

總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴去（2023）年宣布搭檔參選，支持者也特別高喊「美德贏台灣（Made in Taiwan）」諧音梗，面對YouTube配音頻道「星期天」搭上選舉話題以「鴞美禽」介紹貓頭鷹，也釣出蕭美琴本人回應「這還真是不可思議」，掀起網友關注。

「諧音梗」近半年探索概念

iamge source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月27日至2024年04月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『諧音梗』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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