雲林植物醫師掛號免費、預約踴躍 褒忠鄉推預約服務

農業部力推植物醫師制度，協助農民改善病蟲害，雲林縣目前已有7位植物醫師駐地服務，因免掛號費，預約踴躍，雲林縣褒忠鄉公所常接獲農民反映，不知如何預約服務；雲林縣褒忠鄉公所今與台大植物教學醫院簽署合作意願書，未來農民無論到公所、農會、新湖合作農場，皆可預約植物醫師服務。

褒忠鄉公所今與台大植物教學醫院、褒忠鄉農會、新湖合作農場簽署合作意願書，鄉長陳建名說，協助農民預約植物醫師服務，不僅可建立友善環境的農業生產方式，也能提高農民生產收益。

雲林縣目前有7位植物醫師服務，包括台大植物教學醫院1位，其餘6位分布在各農會及公所，台大植物教學醫院院長洪挺軒說，在雲林縣府的支持下，雲林農民預約植物醫師看診不需支付掛號費，台大駐地雲林的植物醫師去年一年服務300多位農民（不包含其他農會駐點的植物醫師案件）。

台大植物教學醫院雲林駐地植物醫師李宗翰表示，現在農民預約植物醫師服務很踴躍，目前光他一個人接案一年三百多案，可見地方確實有需求。洪挺軒說，針對服務人力吃緊問題，目前也透過台北總院的人力支援地方服務，並結合遠距看診協助。

李宗翰說，多數農民遇到病蟲害會問農藥行、農友，都沒辦法解決田間問題，才會找植物醫師協助，如果這時植物醫師可幫忙解決問題會獲得信任，有助掌握後續田間狀況，植物醫師可以提供即時田間診療、作物病蟲害診斷、防治處方建議、專題講習課程，農民只要預約掛號就能獲得服務。