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雲林農產外銷星馬 年度業績上看千萬元

中央社／ 雲林縣26日電

雲林縣政府昨天與星馬兩地擁有超過46家店的Giant巨人超市通路，舉辦「台灣蔬菜節-雲林良品週」活動，縣府說，雲林蔬果在新加坡馬來西亞頗受歡迎，今年外銷上看千萬元。

雲林縣政府今天發布新聞稿指出，雲林縣副縣長謝淑亞、巨人超市零售集團營運總監Pang Siew Heng、駐新加坡台北經濟代表處經濟組長吳文忠及新加坡台灣貿易中心主任吳宜玲等人昨天共同為「台灣蔬菜節-雲林良品週」活動敲鑼開幕。

農業處指出，縣府輔導農民落實產地田間管理、物流、包裝、預冷等過程，讓雲林葉菜以海運來到新加坡，仍維持極好的鮮度，頗受歡迎；在星馬兩地擁有超過46家店的巨人超市集團，期待進口更多雲林高品質的蔬果，提供給顧客。

此外，近日馬來西亞伊勢丹百貨超市上架的紅蘿蔔與五彩蘿蔔上架2天即創下完售佳績，通路見熱賣，也趕緊與雲林追加訂單；今年雲林拓銷蔬菜金額上看千萬。

農業處說，雲林良品週活動上架雲林產出的紅蘿蔔、西洋芹、高麗菜、小松菜、齒葉白菜、蚵白菜、牛番茄、五彩胡蘿蔔等蔬菜，並於週末在Tampines、IMM、Northshore、Pioneer Mall、Beauty World等分店舉辦蔬菜試吃活動，讓新加坡消費者品嘗來自雲林最新鮮的農產。

謝淑亞表示，縣府以「雲林良品」品牌到國際市場打團戰，近兩年成果豐碩，去年蔬菜類就創下55噸亮眼的出口訂單，將持續開發更多新的蔬菜外銷品項，造福縣內農友。

新加坡 農業 雲林 馬來西亞

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