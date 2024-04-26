台南地面型太陽光電申請案 賴系議員籲暫停審查

台南太陽能光電裝置容量全台第1，常被跟黑金掛鉤，民進黨賴系議員擬提案要求暫停審查地面型太陽光電申請案，待能防止惡意牟利者後再開啟審查。賴系議員昨質詢再建議，將太陽能光電回饋金公開透明化；經發局長林榮川允諾檢討。有學者說，台南光電要推動到什麼程度，應與影響到的各方面對話、整體考量。

主要提案人議員周嘉韋昨說，經發局指仍將配合中央政策持續推動太陽光電，因此提案是否提到大會還要重新檢討。提案人之一的議員李宗翰質詢說，他們提案沒有政治意圖，是要解決台南的問題，台南綠電這麼多是為台灣犧牲，光電多數是沒有問題，問題出在市府沒做好正面宣導；李也說，光電回饋應公開透明，由區公所統一管理，以七股為例，有民間基金會管理回饋金，進行道路修繕或補助社區。

國民黨議員蔡育輝質詢說，此提案懷疑是「以退為進」，是要連台61以西禁止種電都要開放；議員蔡淑惠說，台南種電應訂天花板，難道中央政府就是要讓府城台南變成穿山甲？

經發局長林榮川答詢說，議會提案市府的立場是尊重，會多做宣導及說明扭轉綠能形象，另會參考七股的基金會做法，且國土計畫法明年實施後，2公頃以上地面型太陽光電都要走分區變更，審查會更嚴格。

此外，七股居民組自救會去年底發起「反不當種電」公民連署，批七股超過1成土地用來種電，向南市府遞交陳情書，希望從嚴審查、總量管制；在地人士說，總統大選時施工的案場有停工，選完又如往常。經發局回應，業者在七股申請地面型光電設置案去年僅2件，相當於「關門」，目前申請均為漁電共生，會做好把關。

成大都計系特聘教授張學聖指出，台灣地狹人稠，全力發展光電將影響百姓生活空間、排擠依賴維生的農漁土地，台南光電發展已遠超過國家要求，未來要再推動到什麼程度，應與影響到的各方面對話，整體考量，與其連納骨塔屋頂都不放過，還不如盤點都會區數量龐大民間建築物，輔導鼓勵建置各種光電設施。