「大菜市」延到8月完工 藍綠：別再跳票了

台南俗稱「大菜市」市定古蹟西市場，市府執行市場周邊街廓工程原定3月完工，延宕至今，藍、綠議員昨天都質詢說，牽涉到文資法所以一延再延，攤販都很期待盡快確定攤位分配等事宜，市府曾承諾4月就能完工，後來改說6月，現在又說要延到8月，絕對不能再跳票了；也有議員提醒，原3排攤商剩1排，屆時攤商要回來，分配一定要公平公正，避免爭議。市府表示，會請廠商全力趕工提前完工。

議員陳怡珍表示，去年10月質詢西市場修復進度時，經發局長林榮川表示今年4月底可以完工，如今卻又說8月才能完工，整整又延宕4個月的工期；議員蔡宗豪也說，台南西市場重建案，牽涉到文資法所以一延再延，攤販都很期待盡快確定攤位分配等事宜，希望市府出面協調攤商，也希望市府這次不要再跳票了。

陳怡珍強調，2024台灣設計展即10月上場，市定古蹟西市場將作為主要展場，若到時西市場還未完工，台南這個臉實在丟不起，要求市府加緊腳步，提前完工，並以公平、公正、公開的方式進行攤商位置分配規畫，減少爭議，重現歷史古蹟與獨特小吃文化。

市場處長王俊博表示，允諾8月底前完工會全力趕工，攤商回歸分二階段，完工後會讓魚漿、製麵和國華街那一排先回歸，第二階段要等台灣設計展10月26日至11月10日在古蹟本體舉辦，待活動結束後，再讓古蹟本體及香蕉倉庫攤商再回歸。

百年歷史的西市場是日治時期台南最大的公有市場，坐落於台南舊城區緊臨淺草商圈及小吃林立的國華街，市府斥資近2億元修復，重現昔日風華面貌，也讓西市場繼國定古蹟台南州廳和台南地方法院後，成為再次成功復原馬薩頂的案例。