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氣候衝擊花序大亂 洋桔梗價格崩！雲林議長籲多買救花農

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
氣候造成花序混亂，4月天熱百花爆開，洋桔梗價格崩跌，花農叫苦，雲林縣議長黃凱（左二）為花農請命，籲請大家多買花迎5月救花農。記者蔡維斌／攝影
氣候造成花序混亂，4月天熱百花爆開，洋桔梗價格崩跌，花農叫苦，雲林縣議長黃凱（左二）為花農請命，籲請大家多買花迎5月救花農。記者蔡維斌／攝影

氣候衝擊今年花序混亂，4月氣溫遽升各類花卉爆開，加上日本洋桔梗開始採收，外銷量銳減，使國內花價暴跌，一束（10株）洋桔梗從原本逾200元一路崩跌，還曾跌破70元大關，目前花價雖稍回升但仍不敷成本，花農叫苦，雲林縣議長黃凱今天接受陳情出面代言，除請縣府促銷團購，也呼籲民眾迎接溫馨5月，多多買花救花農。

虎尾農會總幹事蔡武吉說明花價暴跌原因指出，外銷日本的洋桔梗產季通常在12月到翌年3月，今年1、2月天冷不開花，花期延後，日本自己的洋桔梗開始採收，趕不上外銷季，到4月天氣又變熱，各種花卉爆開，使外銷的花季與即將到來母親節的花季「撞期」，全部集中在4月開花，花量爆增，花序大亂使花價一路崩盤，最低還跌破成本價70元，是前所未見。

花農今天群起向雲林縣議長黃凱陳情，邀集農會及縣府會勘，看到花場繽紛美麗的百花齊放，花農卻欲哭無淚，黃凱有感而發指出，虎尾花卉種植雖僅約5公頃，但每分地可種出5萬株，比其他地區高出一倍，技術精進品質佳，是雲林花卉大本營，締造「桔梗花國」美名，沒想到仍難敵天候多變。

虎尾花卉產銷班長陳炎榮指出，一束洋桔梗最高可突破200元，今年過年前逐步遞減至130至150元，3月底起更暴跌至6、70元，因母親節將至，這兩天稍稍回溫至70、80元間，也只打平成本，眼看花量爆增，即便5月高需求期恐也不樂觀，期求政府能協助。

農業處長魏勝德表示，將透過縣府發起促銷團購，帶動各機關社團響應，並啟動雲林良品的銷售平台，也會協請北部各大花市優先排定銷售檔期，協助花農度過難關。黃凱也說，溫馨5月即將到來，此時花開盛美，物美價廉正是買花大好時機，呼籲大家多多買花點綴心情，「盡孝心、救花農」。

氣候造成花序混亂，4月天熱百花爆開，洋桔梗價格崩跌，花農叫苦，雲林縣府將啟動雲林良品團購平台，歡迎大家趕快下手訂購。記者蔡維斌／攝影
氣候造成花序混亂，4月天熱百花爆開，洋桔梗價格崩跌，花農叫苦，雲林縣府將啟動雲林良品團購平台，歡迎大家趕快下手訂購。記者蔡維斌／攝影
氣候造成花序混亂，4月天熱百花爆開，洋桔梗價格崩跌，花農叫苦，雲林縣議長黃凱（左二）為花農請命，籲請大家多買花迎5月救花農。記者蔡維斌／攝影
氣候造成花序混亂，4月天熱百花爆開，洋桔梗價格崩跌，花農叫苦，雲林縣議長黃凱（左二）為花農請命，籲請大家多買花迎5月救花農。記者蔡維斌／攝影
氣候造成花序混亂，4月天熱百花爆開，洋桔梗價格崩跌，花農叫苦，農業處長魏德（右心）強調，正是買花大好時機，雲林縣府將啟動雲林良品團購平台，歡迎大家趕快下手訂購。記者蔡維斌／攝影
氣候造成花序混亂，4月天熱百花爆開，洋桔梗價格崩跌，花農叫苦，農業處長魏德（右心）強調，正是買花大好時機，雲林縣府將啟動雲林良品團購平台，歡迎大家趕快下手訂購。記者蔡維斌／攝影
氣候造成花序混亂，4月天熱百花爆開，洋桔梗價格崩跌，花農叫苦，雲林縣府將啟動雲林良品團購平台，歡迎大家趕快下手訂購。記者蔡維斌／攝影
氣候造成花序混亂，4月天熱百花爆開，洋桔梗價格崩跌，花農叫苦，雲林縣府將啟動雲林良品團購平台，歡迎大家趕快下手訂購。記者蔡維斌／攝影

日本 母親節 氣溫 農會 雲林

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