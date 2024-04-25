嘉縣府會廣場擬整建 拆鐘樓再議

嘉義縣縣治特區受科學園區、高鐵站拉抬房市，生活機能受關注，其中縣府西側的府會廣場有座20多年歷史鐘樓，報時功能已損壞，縣府擬提報廢拆除、再斥資6千萬元整建廣場，有議員昨在臨時會反對說不應未提整建方案就要先拆，且鐘樓是縣市分家後的府會中軸線，應可融入規畫並保留。縣府回應，會重新設計。

縣府建設處長郭良江說，廣場鐘樓1990年代建造，早年是機械式時鐘，後來因損壞改為電子鐘，但現電子鐘也壞掉失去報時功能，並非堅持不保留鐘樓，會向中央爭取經費整體規畫。

縣府提出，因鐘樓未達最低使用年限，將函送審計機關同意後再報廢。議員何子凡認為，時鐘功能損壞但不影響鐘樓建築結構，縣府沒提出拆除後的規畫案，卻要議員先同意拆掉，根本倒果為因，且當時縣府遷址太保、議會遷址朴子，同時改制縣轄市，鐘樓是府會中軸線的定位鐘塔，不應草率拆除；議員吳思蓉也說，每個人看到廣場鐘樓都認得這是縣府地標，應繼續保留。

文觀局長徐佩鈴表示，廣場鐘樓對嘉義縣具有標誌性，是否保存仍須評估整體環境，由專家、學者討論定義，多方討論後取得共識再處理。