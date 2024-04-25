嘉市通港橋改建竣工 通洪力增85％

嘉義市北港路為通往國道一號嘉義交流道要道，但其中通港橋的橋長小於底下中央排水渠道寬度，造成排水瓶頸，市府爭取中央補助耗資1億2653萬元改建，趕在汛期前完工。昨辦竣工慶祝典禮，正巧碰上滂沱大雨，市長黃敏惠說，提升防洪韌性、改善市區積淹水。

中央排水集水區橫跨嘉市東、西區，市府工務處表示，中央排水以前有番仔溝橋及通港橋渠道束縮瓶頸段，導致排水通洪能力降低，短延時強降雨導致排水近乎滿水位，造成上游周邊雨水下水道及側溝雨水無法排入，垂楊路兩側精華地區因此積淹水，先後完成番仔溝橋、通港橋改建，大幅增加排水渠道85%通洪能力。

黃敏惠、議長陳姿妏及多名議員、里長昨共同啟動通港橋改建前後的圖片捲軸對照；黃敏惠也以考察歐洲心得說，台灣與荷蘭背景不同，都因應極端氣候打造韌性城市，通港橋與番仔溝橋改善完工，提升防洪韌性。

蘇文崎說，工程碰上俄烏戰爭營建漲價流標，又為降低交通衝擊採兩階段半半施工、橋下還多達13個管線單位，施工難度高。建設處表示，規畫與水利署第五河川分署合作改善中央排水最後一哩路，最下游出口銜接中央管理的嘉義大排90度直角轉彎段，盼中央補助經費，提升整體防洪韌性。