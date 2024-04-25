台南綠能園區環評遭駁回 捷運藍線過關

為推動綠能產業發展，台南市政府欲推動「台南市綠能產業園區」計畫，先前經過4次環評初審，第4次結論甚至建議不應開發，環境部昨開環評大會，環委仍認為會加劇鄰近區域淹水問題，認定不應開發，成為本屆環委首個駁回的重大環評開發案；另，台南捷運藍線則順利通過環評。

南市經發局長林榮川說，綠能產業園區一帶已滿足25年保護程度不會淹水，也將開發行為納入考量，不會造成鄰近地區淹水，尊重環評大會委員決議，但此園區可望增加6000個工作機會，每年還可創造220億元產值，市府將擇其他地點或替代方案持續推動，也提供在地意見給審查單位。

針對環境部環評大會駁回綠能產業園區案，市府表示，因應專案小組初審會議結果修正計畫內容，尤其加強與東側有機牧場、有機農地的隔離設施，鄰近甜心牧場排水現況為砌石溝雜草叢生阻礙水流，未來以混凝土矩形溝重建、設置管涵等，不致增加周遭地區淹水機會。

不過甜心有機牧場場長徐紫珊說，開發恐導致有機農地被汙染，造成周遭社區淹水更加嚴重；森林城市協會理事長莊傑任指出，本案選址的森林擁有豐富保育類及珍稀動物。環委討論後，認為開發單位雖有提建置滯洪池及淹水補償體積，仍會加重對鄰近區域的淹水潛勢，也會破壞保育類或珍稀動物棲地，決議認定不應開發。

台南捷運藍線部分，環委憂心施工場區排出的碳氧化物轉成氨，臭味擴散，讓附近居民不堪其擾。台南捷運工程處回應，檢測施工場區氨的檢測濃度皆低於10ppm，對人體危害影響有限。此案討論後環委決議通過。