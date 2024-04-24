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2歲男童去年疑遭虐死監院揪南市府缺失 社會局：提升返家標準

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市2歲多男童去年10月18日晚間被生母及生父送到醫院急救後不治，身上有多處不明傷痕，疑受虐致死。該名男童於2022年4月經台南市政府安置，並於2023年7月間返家，期間經多次會面、漸進式返家及評估決策，卻仍不幸發生此憾事，監委調查後並提出4點缺失，台南市社會局表示已於第一時間介入處理，並安置同戶另名手足，優先確保幼童安全。

監察院調查該案提出4點調查意見，包含：1、應針對6歲以下安置兒童研議更嚴謹返家評估機制；2、應採取有效對策並尋求跨網絡協助應對拒訪情節；3、應加強督促家長完成親職教育；4、應提高返家後到宅親職指導頻率等。

社會局說明，針對安置兒少案件皆定期召開團體決策會議，也邀請專家學者與會討論，並於兒少返家後落實家訪追蹤。關於監察院調查意見，目前皆已再制訂策進作為並落實辦理中，包含：1、修定安置個案工作指引，強化6歲以下安置兒童返家流程；2、再增聘2名專家學者參與團體決策，周全決策評估歷程；3、運用視訊電話、錄影等設備確保兒少安全，並視情節依法聯繫警政啟動強制作為；4、主動督促家長完成親職教育，無理由拒不完成者，旋依法裁罰並評估延緩兒少返家期程；5、確實連結到宅親職指導資源，並與社區人士合作，共同確認兒少返家後受照顧情況。

社會局表示，去年底已全面通盤檢討、逐一檢視標準作業流程，且業依監察院調查意見擬訂周延策進作為，守護南市每一名兒少。

台南 監察院

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