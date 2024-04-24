台南紅貴賓家門口探頭 慘遭3流浪犬無預警圍攻滿身傷

台南市議員謝舒凡下午在議會農業局業務質詢時表示，上月底在北門蚵寮發生遊蕩犬攻擊家犬，一隻紅貴賓犬在家門口探頭，就被3隻遊蕩犬撲上圍攻咬傷，身上傷痕累累，飼主痛心說「到底縫幾針，根本無法算」；事發至今快1個月，3隻遊蕩犬還在社區，因已有攻擊前科，要求農業局和動保處盡速捕捉。

謝舒凡出示貴賓犬受傷照片，令人觸目驚心，她說，事發在3月30日，貴賓犬就像平日一樣在家門口探頭走動，沒想到長期在社區遊蕩的3隻流浪犬，毫無預警就撲上來圍攻猛咬，飼主趕快跑來搶救，3隻狗才跑走，當天飼主就有打1959動保專線通報，她在4月中旬也向農業局反映，但社區民眾說，3隻攻擊家犬的遊蕩犬還在社區內遊蕩，令人擔心害怕。

動保處表示，有前往了解，3隻遊蕩犬平日有人餵養，但沒有飼主，但因有攻擊性，會設法捕捉；謝舒凡要求動保處有積極作為，否則不只會攻擊家犬，也有可能會攻擊人。

議員李中岑關切行為矯正器太緊，愛爸愛媽反映有的被勒到脖子都喘不過去來，拆除後脖子都有勒痕，令人不忍，因目前都是同一規格，但犬隻體型大小不一，或是脖子太粗，恐會束到無法呼吸，矯正器是針對追逐行為進行矯正，但要求依據犬隻體型量身訂作。

動保處表示，主要是重量問題，目前已再測試其他尺寸重量的矯正器，以改良現在矯正器重量較重的情形，目前已找到較好材質的矯正器，試用後若效果不錯再全面推動。

今天多位議員質詢關切毛小孩問題，議員陳怡珍表示，全市第一處遊蕩犬臨時安置所設在仁德區成功里，目前正在打造當中，工期預計到今年9月完工，期待可以提早完成，且務必將功能建置完全，提升人犬互動經驗，才能再找到下一個收容所。