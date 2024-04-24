施工區氨濃度低於10 ppm 台南捷運藍線案通過環評大會

為強化台南都會公共運輸服務、改變私人運具，台南市政府提出「台南先進運輸（大眾捷運）系統」，環評大會中，環委指出空汙問題，憂心施工廠區的氨會擴散，臭味會讓鄰近居民及醫院不堪其擾，開發單位回應評估結果，氨檢測濃度低於10 ppm、對人體危害影響有限。經討論後，環委決議本案通過環評大會。

環境部今召開環評大會，審查「台南先進運輸（大眾捷運）系統第一期藍線」案，開發單位台南市捷運工程處說明，台南先進運輸系統優先路網規畫涵蓋台南主要發展府城、南科、沙崙三大都心，共6條路線包含藍線、藍線延伸線、紅線、深綠線、綠線及黃線。

其中，第一期藍線計畫部分，全長約8.39公里、採高架型式，包含起點鄰近台鐵大橋站的止於中山路的仁德線及鄰近台鐵大橋站的止於中華東路三段的文化中心線，將採跨座式單軌捷運系統，全線共10站，皆採高架車站。

上次審查時，環委要求開發單位針對空汙、土石、排水、植栽移補植部分補充說明。今天會中環委再針對施工機具排出的NOx恐轉成氨，憂心氨恐擴散至施工範圍外，附近居民及醫院恐會聞到臭味不堪其擾。

南市捷運工程處回應，參考環境部汽車排氣汙染導入科技監視及精進使用中車輛管制專案計畫成果，氨的檢測濃度皆低於10 ppm。

另經評估氨擴散至胸腔醫院最大小時增量約13 ppm及最大8小時平均值約2.2 ppm，低於「SDS安全資料表」中氨氣嗅覺閾值（0.6至53 ppm）及「勞工作業場所容許暴露標準」所訂空氣中氨8小時日時量平均容許濃度50 ppm，「對人體危害影響有限」。

經閉門會議後，多數環委對本案沒有其他意見，決議通過。