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大陸禁台灣鳳梨重挫產銷 雲林林內鳳梨入粽持續推廣

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣林內鄉農會總幹事黃國洲（右一）多年前為行銷鳳梨，推出鳳梨五穀粽，縣長張麗善（左三）今到場體驗包粽，對於鳳梨解膩效果讚不絕口。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉農會總幹事黃國洲（右一）多年前為行銷鳳梨，推出鳳梨五穀粽，縣長張麗善（左三）今到場體驗包粽，對於鳳梨解膩效果讚不絕口。記者陳雅玲／攝影

中國在2021年以蟲害為由禁止台灣鳳梨輸入，重挫國內鳳梨產銷，果農紛紛減種，全台種植面積減少近一成，目前批發價每公斤約30至35元，高於近年同期，雲林縣林內鄉農會多年前為行銷鳳梨，推出鳳梨五穀粽，頗受好評，今年持續推廣，礙於鳳梨、水電成本增加，每顆售價調漲5元。

台灣鳳梨禁止輸入中國至今，恢復輸入仍遙遙無期，不少果農紛紛減種或改種其它作物，鳳梨栽種面積逐年減少，根據農糧署最新產銷預測今年二月至七月鳳梨收穫面積6926公頃，對比2021年7819公頃，減少逾一成。

雲林縣為鳳梨產地之一，林內鄉農會總幹事黃國洲表示，國產鳳梨已進入產季，目前產地批發價每公斤約30元至35元，比近年同期每公斤10元高，除因禁止輸入中國影響農民種植意願，光是林內鄉近年已減少50公頃種植面積，農民也紛紛錯開種植時間，避免集中上市影響價格。

林內鄉農會多年前為推廣鳳梨及米食，創新將鳳梨及林內盛產的芋頭入粽，推出鳳梨五穀粽，一顆重量達200公克，是市售肉粽2倍大，內有黑糯米、糙米、薏仁、燕麥、鳳梨、芋頭、蛋黃、蓮子、豬肉、香菇、栗子等食材，雲林縣長張麗善今天與學生到農會體驗包粽及品嚐，大讚鳳梨可減少肉粽油膩感，呼籲消費者支持。

黃國洲表示，鳳梨五穀粽推出後受到消費者喜愛，去年原預訂販售2萬顆，但訂購數量高達3.6萬顆。今年受鳳梨等各項食材成本上漲，加上水電費也跟漲影響，每顆調漲5元，一顆售價60元，5月11日上班時間開放預訂，訂購專線（05）5892002，限量5萬顆，滿足消費者需求。

雲林縣林內鄉農會多年前為行銷鳳梨，推出鳳梨五穀粽，縣長張麗善（右二）今到場體驗包粽，對於鳳梨解膩效果讚不絕口。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉農會多年前為行銷鳳梨，推出鳳梨五穀粽，縣長張麗善（右二）今到場體驗包粽，對於鳳梨解膩效果讚不絕口。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉農會多年前為行銷鳳梨，推出鳳梨五穀粽，頗受好評，今年礙於鳳梨、水電成本增加，每顆售價調漲5元，5月1日開放預訂。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉農會多年前為行銷鳳梨，推出鳳梨五穀粽，頗受好評，今年礙於鳳梨、水電成本增加，每顆售價調漲5元，5月1日開放預訂。記者陳雅玲／攝影

消費者 農會 鳳梨

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